JT – професійний спортсмен і каскадер, який займається різними видами спорту. Він вирішив виконати приголомшливий трюк, стрибнувши на електроскутері з парашутом з літака. Дивіться божевільне відео на Men 24!

Джерело: Electrek

Для божевільного трюку JT вибрав електроскутер NIU. На ньому він зістрибнув з літака з парашутом. Гайда разом з Men 24 дивитися круте відео!

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Допомагав йому Крейг О'Браєн, оператор-екстремал і професійний фотограф вільного падіння. Саме завдяки йому ми можемо зараз побачити трюк на власні очі.

Крейг – той хлопець, якому ви телефонуєте, коли хочете мати добрий вигляд. Я просто знаю, що у нього буде шанс це зробити,

– жартома зауважив JT, натякаючи на те, що спроба зробити вдалий кадр лише одна.

Зауважимо, що Крейг знімав стрибок з фільму "Місія нездійсненна: Фолаут".

Дивися відео з виконанням трюка JT:

Щоб підготуватися до стрибка, JT потрібно було ознайомитися з електросамокатом. Він вивчив його маневреність, щоб виконання трюку було максимально безпечним. Наш каскадер досвідчений парашутист, але стрибати з літака на електросамокаті – щось нове для нього.

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JT ледь не наїхав на Крейга з першого заходу. На відео можна побачити, що оператору довелося відштовхнутися від каскадера, коли пара вистрибувала з літака.

Скутер дуже швидко набрав швидкість у літаку, що дало мені можливість плавно вийти. І трюк пройшов без усіляких непередбачуваних ситуацій. Це була велика командна робота пілотів, операторів, режисера та відеооператора, які стрибнули разом зі мною,

– додав JT.

Як проходила підготовка до стрибка, дивися відео:

Ніхто достеменно не знав, як скутер поводитиметься у вільному падінні. Вражає, але JT зміг утримати його у повітрі, схопивши ногами та за кермо. Загалом команда виконала кілька стрибків, щоб зняти падіння з різних кутів.

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Нагадуємо, що трюк виконаний професіоналом. Тож ні в якому разі не варто намагатися повторити його!