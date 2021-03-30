Американці перетворили вінтажний Kawasaki KZ1000 на стильний кастомний байк: фото

Майстерня MotoRelic показала, яким має бути ідеальний кастомний байк. Для цього вони взялися за Kawasaki KZ1000 1978 року. Саме так, на нашу думку, має виглядати кастомний байк, від якого неможливо відірвати погляду.

Проєкт почався, коли клієнт з Колорадо зв'язався з Шоном Скіннером з MotoRelic за рекомендованим Kawasaki, натхненним попередньою збіркою. Озброївшись знаннями, отриманими під час своєї першої прогулянки, Скіннер встановив деякі параметри: клієнт поставляє байк-донор, і вони знаходять KZ1000 1978 року з колесами зі спицями. Незабаром з Колорадо прибув донорський байк, і Скіннер зайнявся справою.

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Коли замовник також придбав новий бензобак Royal Enfield Continental GT, Скіннер удосконалив форму, надавши йому обтічну кривизну. Також йому було потрібно підігнати тунель танка під раму KZ. Потім Скіннер змінив призначення бічних панелей, які зазвичай можна побачити на старих моделях Kawasaki з приводом від вала. Для перестановки бічних кришок потрібно декілька переміщень язичків, але це, безумовно, було простіше, ніж виготовлення нестандартних версій.

Звідти MotoRelic сформував елегантне сидіння та відправив його в Counterbalance Cycles для роботи з вінтажною шкірою й оббивкою. Петля підрамника ззаду та встановлений круглий задній ліхтар залишаються у ретро-стилі. Попри класичний нахил, Скіннер підняв задню частину на сантиметр за допомогою нових подвійних амортизаторів й опустив вилку для агресивної позиції. Заміна переднього супорта та недавно просвердлені ротори з новою поверхнею також підсилюють гальмування.

Розібравши двигун і кузов, Скіннер відправив банки Knights Kustom для забарвлення Ford Raptor Red. Завершують складання міні-спідометр MotoGadget, шини Continental та ручки Biltwell.

"При побудові на великих відстанях єдине, що я хотів би бачити, – першу реакцію клієнта. Наче твоя дитина на Різдво, яка відкриває цей особливий подарунок", – сказав Скіннер.

Маємо надію, що клієнт настільки ж задоволений роботою Скіннера, наскільки й ми. Адже цей байк виглядає дійсно дуже стильно та круто.

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