Немає нічого незвичайного в тому, щоб побудувати кастомний мотоцикл з основною метою – доставити його на шоу. Але що, якщо це шоу немає нічого спільного з кастомними мотоциклами. Гайда дивитися на результати старання французького ентузіаста, який подарував нове життя Yamaha SR500.

Цей чітко оформлений плоский трекер Yamaha SR500 – улюблений проєкт 27-річного Максима Фонв'єля. Він працює інженером з застосування на французькому підприємстві американської верстатобудівної компанії Hurco. Кар'єра, яку він побудував завдяки любові до двоколісних транспортних засобів.

Це цікаво Ідеальний байк для бездоріжжя: австралійці подарували нове життя Yamaha TTR250 – фото

"Коли я був підлітком, я був пристрасно захоплений мопедами. На форумах я бачив, як люди робили запчастини для конкурентоспроможних мопедів 90-х, і подумав, що хочу займатися цим! Я просто навчався у різних компаніях, а потім прийшов у Hurco", – розповів він.

Максим наткнувся на розбитий Yamaha SR500, який йому обійшовся у 100 євро. І в нього виникла блискуча ідея: перетворити його на експонат для своєї компанії та виставити на виставках машинобудівної галузі.



Максим придбав розбитий мотоцикл за 100 євро

"Щороку на виставках усі виробники демонструють свої нові машини у дії з класичними деталями з авіаційної промисловості. Я подумав, що в цьому не вистачає пристрасті та душі. Я хотів зробити гарний байк з механічно обробленими деталями. Я запропонував своєму босові підготувати цей байк як справжній звір на плоскій трасі. Американська дисципліна, американська компанія... це збіг!", – наголошує він.



Мотоцикл потрібно було побудувати за 3 місяці

Бос Максима мудро погодився, але до наступного виступу було обмаль часу: 3 місяці. Отже, наш ентузіаст вирішив приступити до роботи. Він доручив відновлення двигуна паризькій майстерні Machines et Moteurs з дуже конкретним контрольним списком, а сам зосередився на шасі.

Двигун повернувся з комплектом об'ємом 540 кубічних сантиметрів і скажено великою кількістю внутрішніх доопрацювань. Ось найголовніші з них: модернізований розподільний вал, покращений потік масла, карбюратор Mikuni TMR36 і фільтр K & N. Також є новий колектор і глушник мегафона зі зворотним конусом, обидва від SC Project в Італії.



Оновлений двигун має об'єм 540 кубічних сантиметрів

Перша робота Максима з шасі полягала в установці 19-дюймового заднього колеса, яке б відповідало передньому. У результаті він купив другий блок SR й обробив його, щоб взяти зірочку та 300-міліметровий гальмівний диск. Потім він обробив нестандартні осі коліс, пристосував передню частину для роботи з більшими підшипниками та полегшив обидва колеса, "розділивши" спиці.

Тобі сподобається Німці зробили стильний набір деталей, які дозволять прокачати BMW R nineT: фото

Спереду немає гальма, але ззаду є супорт Brembo та головний циліндр, з'єднані плетеною лінією з нержавіючої сталі. Оскільки Максим модернізував байк з заднього барабанного гальма, все його компонування було індивідуальним – аж до кронштейна супорта та ножного управління.



Ззаду байк оснастили супортом Brembo

Спереду – набір вилок Yamaha XJR1200 з налаштованим рульовим винесенням та вилками. Позаду – новий набір амортизаторів, під'єднаних до нестандартного маятника – деталі, яку попросив бос Максима, щоб продемонструвати можливості машин Hurco. Створений у співпраці з компанією Mastercam, що займається CAD / CAM-технологією, він розроблений спеціально для цього мотоцикла – з невеликими деталями, такими як опора супорта.

Зверху – хвостова частина Airtech Streamling, відповідна паливному баку EOM, передня номерна табличка та набір плоских гусениць. У створенні лівреї брат Максима, дизайнер з австрійської дизайнерської компанії Kiska, допоміг з понад 30 макетами – усі вони виконані у корпоративних кольорах Hurco.



Тепер мотоцикл не лише потужний, а й дуже стильний

Тепер усе виконано у чорному та сірому кольорах з двома відтінками синього для акцентів (один для фарби і один для анодування). Інший приятель, Джером, подбав про наліпки – шану всім компаніям-партнерам, які працювали над проєктом.

SR500 не лише виглядає надзвичайно крутим. На ньому ще й приємно їздити, якщо вірити Максиму. Але спершу потрібно виставити байк на стенді Hurco на наступній торговельній виставці.



Yahama SR500 тепер покажуть на виставці на стенді Hurco

Усі фото Yann Deret

Читай також Діжка з-під пива на колесах: чехи зробили божевільний кастомний байк – фото