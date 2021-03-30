Мастерская MotoRelic показала, каким должен быть идеальный кастомный байк. Для этого они взялись за Kawasaki KZ1000 1978 года. Именно так, по нашему мнению, должен выглядеть кастомный байк, от которого невозможно оторвать взгляда.

Проект начался, когда клиент с Колорадо связался с Шоном Скиннером с MotoRelic по рекомендованному Kawasaki, вдохновенному предварительной сборкой. Вооружившись знаниями, полученными во время своей первой прогулки, Скиннер установил некоторые параметры: клиент поставляет байк-донор, и они находят KZ1000 1978 с колесами со спицами. Вскоре с Колорадо прибыл донорский байк, и Скиннер занялся делом.

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Когда заказчик также приобрел новый бензобак Royal Enfield Continental GT, Скиннер усовершенствовал форму, предоставив ему обтекаемую кривизну. Также ему было нужно подогнать тоннель танка под раму KZ. Затем Скиннер изменил назначение боковых панелей, которые обычно можно увидеть на старых моделях Kawasaki с приводом от вала. Для перестановки боковых крышек нужно несколько перемещений язычков, но это, безусловно, было проще, чем изготовление нестандартных версий.

Оттуда MotoRelic сформировал элегантное сиденье и отправил его в Counterbalance Cycles для работы с винтажной кожей и обивкой. Петля подрамника сзади и установленный круглый задний фонарь остаются в ретро-стиле. Несмотря на классический наклон, Скиннер поднял заднюю часть на сантиметр с помощью новых двойных амортизаторов и опустил вилку для агрессивной позиции. Замена переднего суппорта и недавно просверленные роторы с новой поверхностью также усиливают торможение.

Разобрав двигатель и кузов, Скиннер отправил банки Knights Kustom для окраски Ford Raptor Red. Завершают составления мини-спидометр MotoGadget, шины Continental и ручки Biltwell.

"При построении на больших расстояниях единственное, что я хотел бы видеть, – первую реакцию клиента. Как будто твой ребенок на Рождество, который открывает этот особый подарок", – сказал Скиннер.

Надеемся, что клиент столь же доволен работой Скиннера, насколько и мы. Ведь этот байк выглядит действительно очень стильно и круто.