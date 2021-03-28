А чи чув ти щось про Yamaha TTR250? Це популярний байк, який випускався з 1999 по 2006 роки. І ми маємо нагоду глянути на кастомний байк, основою якого став саме TTR250. Він не лише змінився до невпізнання, а й отримав свій самобутній характер. Гайда дивитися, як тепер виглядає японський мотоцикл.

Yamaha TTR250 був першим популярним мотоциклом з електричним стартером. Чудовий XR250 від Honda був його прямим конкурентом, але Yamaha завоювала багато шанувальників своєю зручністю та хорошими манерами.

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Але в умілих руках цей байк може перетворитися на щось більше, ніж просто робочу конячку. Австралійський король бездоріжжя Джефф Баллард виграв національний чемпіонат з ендуро на борту TTR. А от перед нами остання розробка з майстерні Ellaspede у Брисбені, Австралія. Вона відома своїм гострим стилем і гладкою обробкою.



В основу проєкту ліг Yahama TTR250

"TTR250 – надійний трейловий байк, але зазвичай він – не найкращий вибір для замовників. Тому, коли нашому клієнтові потрібна індивідуальна збірка, він дійсно розглядав інші варіанти, але не міг пройти повз свого вірного старого TTR", – зауважив Г'юган Сірі з Ellaspede.

Їхній клієнт Джон володів байком протягом 10 років, коли завіз його до майстерні. Тож для мотоцикла це був справжній день народження. Джон знав, що збереже цей мотоцикл, адже він багато значить для його сім'ї. Але водночас виникало бажання трохи покращити його та подарувати новий зовнішній вигляд.



Оригінальним байком клієнт користувався 10 років

Ключ до використання ендуро-байка для нестандартної збірки – спочатку позбутися всього пластику, знайти хороший вінтажний бак для збирання мотоцикла та змінити розміри коліс на щось більш скремблерне.

З великою купою синього пластика на підлозі майстерні, Ellaspede прочесав TTR250, перевіряючи та замінюючи підшипники й ущільнення, які зносилися після 10 років використання на бездоріжжі.

Для нового проєкту вибрали танк у стилі TT500 / XT500 1970-х років, встановлений за індивідуальним замовленням. До верхньої частини бака приварений спеціальний корпус манометра, який заповнює простір, який зазвичай залишають для горловини масла в рамі TT / XT.



Для проєкту обрали бак у стилі TT500 / XT500 70-х років минулого століття

Потім Ellaspede очистив і модифікував задню раму. Г'юган каже, що рами ендуро, як правило, спрямовані вгору, а також мають купу кріплень для пластику. Тож вирівнювання лінії рами та видалення табуляції – ключові моменти для створення чіткого зовнішнього вигляду.

Тепер, коли рама набувала форми, прийшов час для додаткової роботи зі сталлю: новий акумуляторний відсік, піддон сидіння, задній бризковик, задній щиток, передній щиток і капот фари. Нове сидіння з м'якою підкладкою має засувку для легкого доступу до батареї.



Сидіння отримало м'яку підкладку та засувку для доступу до батареї

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Штатний повітряний короб, карбюратор і вихлоп замінили. Вихлопні гази тепер виходять через матовий заводський колектор, виготовлену за індивідуальним замовленням середню трубу з нержавіючої сталі та глушитель KX500 від DG Performance.

"Стандартне 21-дюймове переднє колесо ендуро відмінно підходить для їзди бездоріжжям, але в цілому виглядає трохи більшим для класичного скремблера. Тому ми замінили його на 19-дюймове", – пояснив Г'юган.

Заднє колесо 18-дюймове, обидва ободи – з Exel, взуті в гуму Shinko 804/805.



Майстри поміняли колеса, щоб байк нагадував класичний скремблер

Після заміни коліс і спеціальних захисних пристосувань, підвіску перебудували та відрегулювали, щоб не допустити провисання або опускання. Яскраво-сині гетри вилки тепер захищають її від пилу та поєднуються з новою лівреєю.

Потім майстри прикрутили та під'єднали безліч менш очевидних якісних деталей: Motogadget поставив індикатори, Biltwell – ручки, Daytona – дзеркала, а Koso – задній ліхтар з мікросвітлодіодами Hawkeye. Тримач номерного знака – частина самої Ellaspede.

Усе, що залишається, – пофарбувати мотоцикл. У майстерні зазначають, що Джон хотів, щоб в основі був перлинно-білий колір. Також серед його побажань – зберегти синій, відсилаючись до оригінального колірного рішення.



Клієнт хотів поєднати білий і синій кольори у своєму байку

"Щоб надати пікантності, обрали електричний синій колір для чохлів сидіння та вилки. Також його присутність відчувається на фарбі бака, який поступово змінюється традиційним темно-синім", – каже Г'юган.

Майже усе інше відправляли на порошкове або керамічне покриття.

Джон завжди називав свій Yamaha TTR250 "Блакитний грім", але ми вважаємо, що тепер це ім'я доречніше. Хлопці з Ellaspede впоралися з завданням на всі 100%.



Тепер мотоцикл дійсно можна назвати "Блакитним громом"

Усі фото Ellaspede

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