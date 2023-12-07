2 грудня він побив новий світовий рекорд у "смертельному дайвінгу". Самопроголошений "вікінг" стрибнув з висоти 40,5 метра у норвезьке море. І, ясна річ, виклав у мережу відео зі своїм сміливим вчинком!

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"Смертельний дайвінг" – екстремальний вид спорту, що зародився у Норвегії. Він вимагає стрибнути з висоти з витягнутими руками та приземлятися у позі "гарматного ядра" або "щуки". Останнє продемонстрував наш новий рекордсмен.

І знову ми забираємо світовий рекорд зі смертельного занурення назад до Норвегії, де йому і місце. Це було божевілля!

– написав у своєму інстаграмі 35-річний Сторнес.

Зауважимо, що у жіночому класі рекорд утримує його землячка Асбйорг Нес'є. Її результат – 30,5 метра.

Сам ролик починається з того, як ветеран піхоти кидає у воду далеко внизу великий камінь. Хоча може здатися, що це розумний спосіб послабити напругу води перед стрибком і пом'якшити занурення, ця дія має інше значення. Вона дозволяє дайверу краще уявити тривалість свого польоту.

Норвежець стрибнув у крижану воду з висоти 40,5 метра: дивіться відео

Незалежно від того, кинути камінь чи ні, техніка входу у воду має бути правильною. Це дозволить уникнути серйозних травм. Зокрема, стрибаючи з такої висоти.

Внизу відчайдуха швидко зустрічає команда, щоб негайно перевірити його самопочуття та витягнути з крижаної води. Це чергова нагадування, що ні в якому разі не варто намагатися зробити щось подібне самостійно та без належної підготовки.

Ясна річ, що це не другий і навіть не третій стрибок нашого героя. До слова, він раніше підкріпив свій імідж "вікінга" меншим, але все ще страшенно високим стрибком у засніжений басейн, стискаючи у руках дві ручні сокири.

Божевільний стрибок з двома сокирами: дивіться відео

Свій торішній кліп він підписав: "Коли ти занадто багато граєш у God of War". Цим він відсилає нас до персонажа Кратоса, якого він дуже і дуже нагадує.

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До слова, Сторнес смертельними зануреннями не обмежується. Він також стрибає у глибокий сніг з 10 метрів, катапультується у крижану воду з сокирою у руці. Все це він документує і викладає у своєму інстаграмі.