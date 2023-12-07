2 декабря он побил новый мировой рекорд в "смертельном дайвинге". Самопровозглашенный "викинг" прыгнул с высоты 40,5 метра в норвежское море. И, конечно, выложил в сеть видео со своим смелым поступком!

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"Смертельный дайвинг" – зародившийся в Норвегии экстремальный вид спорта. Он требует прыгнуть с высоты с вытянутыми руками и приземляться в позе "пушечного ядра" или "щуки". Остальное продемонстрировал наш новый рекордсмен.

И снова мы забираем мировой рекорд по смертельному погружению обратно в Норвегию, где ему и место. Это было безумие!

– написал в своем инстаграмме 35-летний Сторнес.

Заметим, что в женском классе рекорд удерживает его землячка Асбьорг Несье. Ее результат – 30,5 метра.

Сам ролик начинается с того, как ветеран пехоты бросает в воду далеко внизу большой камень. Хотя может показаться, что это разумный способ ослабить напряжение воды перед скачком и смягчить погружение, это действие имеет другое значение. Оно позволяет дайверу лучше вообразить продолжительность своего полета.

Норвежец прыгнул в ледяную воду с высоты 40,5 метра: смотрите видео

Независимо от того, бросить камень или нет, техника входа в воду должна быть правильной. Это позволит избежать серьезных травм. В частности, прыгая с такой высоты.

Внизу смельчака быстро встречает команда, чтобы немедленно проверить его самочувствие и достать из ледяной воды. Это очередное напоминание, что ни в коем случае не стоит пытаться совершить нечто подобное самостоятельно и без должной подготовки.

Понятно, что это не второй и даже не третий прыжок нашего героя. К слову, он раньше подкрепил свой имидж "викинга" меньшим, но все еще ужасно высоким прыжком в заснеженный бассейн, сжимая в руках два ручных топора.

Безумный прыжок с двумя топорами: смотрите видео

Свой прошлогодний клип он подписал: "Когда ты слишком много играешь в God of War". Этим он отсылает нас к персонажу Кратоса, которого он очень напоминает.

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К слову, Сторнес смертельным погружением не ограничивается. Он также прыгает в глубокий снег с 10 метров, катапультируется в ледяную воду с топором в руке. Все это он документирует и излагает в своем инстаграме.