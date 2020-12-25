42-річна порноактриса Кендра Ласт напередодні Нового року вирішила приміряти образ спокусливої Снігурочки. Гарячим фото актриса поділилася на своїй сторінці в інстаграмі, що неабияк розбурхало користувачів мережі. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!

Кендра Ласт ніколи не зупиняється. Вона продовжує спокушати підписників в інстаграмі. Цього разу вона це робить в образі сексуальної Снігурочки. Men 24 наполегливо рекомендує глянути, чим же Кендра розбурхала мережу!

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"Ох, що у тебе у списку на Різдво або кого хвилює вівторок, якщо я можу бути твоїм ельфом на полиці", – неоднозначно написала вона під постом.

Кендра Ласт приміряла образ сексуальної Снігурочки / Фото з інстаграму Кендри Ласт

Підписникам Кендри надзвичайно сподобалася її фотографія. Вони не лише залишили їй безліч коментарів, а й засипали порноактрису лайками:

"Ви могли б бути Кендрою Клаус, щоб я міг сісти вам на коліна та розповісти, як мені погано";

"Надто красива. Щасливого Різдва!";

"Ти у моєму різдвяному списку";

"Чи можеш ти бути під моїм різдвяним деревом?";

"Цілую тебе, дорога крихітко";

"Надзвичайно гарячий образ".

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Підпишися на Кендру Ласт, адже на її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно. Але будь вкрай обережним, щоб твоя дівчина не "спалила", що ти стежиш за порноактрисою!