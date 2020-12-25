42-летняя порноактриса Кендра Ласт накануне Нового года решила примерить образ соблазнительной Снегурочки. Горячим фото актриса поделилась на своей странице в инстаграме, чем изрядно взбудоражило пользователей сети. Наслаждайся порцией соблазна на Men 24!

Кендра Ласт никогда не останавливается. Она продолжает соблазнять подписчиков в инстаграме. На этот раз она это делает в образе сексуальной Снегурочки. Men 24 настоятельно рекомендует посмотреть, чем же Кендра взбудоражила сеть!

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"Ох, что у тебя в списке на Рождество или кого волнует вторник, если я могу быть твоим эльфом на полке" , – неоднозначно написала она под постом.

Кендра Ласт примерила образ сексуальной Снегурочки / Фото с инстаграма Кендры Ласт

Подписчикам Кендры чрезвычайно понравилась ее фотография. Они не только оставили ей множество комментариев, но и засыпали порноактрису лайками:

"Вы могли бы быть Кендрой Клаус, чтобы я мог сесть вам на колени и рассказать, как мне плохо";

"Слишком красивая. Счастливого Рождества!";

"Ты в моем рождественском списке";

"Можешь ли ты быть под моим рождественским деревом?";

"Целую тебя, дорогая крошка";

"Чрезвычайно горячий образ".

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