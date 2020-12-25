Американская порноактриса примерила образ соблазнительной Снегурочки: горячее фото 18+
42-летняя порноактриса Кендра Ласт накануне Нового года решила примерить образ соблазнительной Снегурочки. Горячим фото актриса поделилась на своей странице в инстаграме, чем изрядно взбудоражило пользователей сети. Наслаждайся порцией соблазна на Men 24!
Кендра Ласт никогда не останавливается. Она продолжает соблазнять подписчиков в инстаграме. На этот раз она это делает в образе сексуальной Снегурочки. Men 24 настоятельно рекомендует посмотреть, чем же Кендра взбудоражила сеть!
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"Ох, что у тебя в списке на Рождество или кого волнует вторник, если я могу быть твоим эльфом на полке", – неоднозначно написала она под постом.
Кендра Ласт примерила образ сексуальной Снегурочки / Фото с инстаграма Кендры Ласт
Подписчикам Кендры чрезвычайно понравилась ее фотография. Они не только оставили ей множество комментариев, но и засыпали порноактрису лайками:
- "Вы могли бы быть Кендрой Клаус, чтобы я мог сесть вам на колени и рассказать, как мне плохо";
- "Слишком красивая. Счастливого Рождества!";
- "Ты в моем рождественском списке";
- "Можешь ли ты быть под моим рождественским деревом?";
- "Целую тебя, дорогая крошка";
- "Чрезвычайно горячий образ".
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Подпишись на Кендру Ласт, ведь на ее странице в инстаграме всегда очень и очень жарко. Но будь крайне осторожным, чтобы твоя девушка не "спалила", что ты следишь за порноактрисой!
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