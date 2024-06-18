"Тіло – пожежа": Кеті Перрі приміряла відвертий образ у свіжій фотосесії

Співачка Кеті Перрі продовжує тішити своїх прихильників. Цього разу вона виклала фото, на якому позує у відвертому образі, що неабияк розбурхало мережу.

На кадрі Кеті Перрі позує у мінімалістичному комплекті спідньої білизни. А доповнюється образ футуристичними обладунками для ніг. Максимально космічний образ красуні!

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Гаряче фото Перрі розбурхало мережу

Спочатку може здатися, що це чергове фото, зроблене з допомогою Штучного Інтелекту. Щось подібне ми вже бачили, коли мережею активно поширювали кадри з Кеті Перрі, яка буцімто була на Met Gala.

Кеті Перрі приміряла відвертий образ / Фото з інстаграму Перрі

Але наступний допис співачки – її відео – яскравий доказ того, що фото таки справжнє. Просто не ньому надзвичайно багато ретуші. Хай там як, це не завадило прихильникам Кеті Перрі залишили безліч компліментів під публікацією. Традиційно залишаємо найкращі з них для вас:

"Ох, ти мій всесвіт!";

"О, чорт забирай, Кеті, ти виглядаєш як вогонь!";

"Я люблю тебе";

"Мама повернулася";

"Не можу втримати сліз";

"Це надто знакова фотографія, щоб бути обкладинкою синглу. Це має бути обкладинка альбому";

"Це тіло – пожежа".

Власне, ось тобі ще й відео, на якому можна побачити Кеті Перрі в образі, який вона приміряла для зйомки.

Кеті Перрі знялася у спокусливому відео: дивися ролик

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Відвести погляду від Кеті Перрі просто неможливо. Ми і не пропонуємо тобі це робити. Краще підпишись нарешті на співачку, щоб мати можливість милуватися нею у мережі.