"Тіло – пожежа": Кеті Перрі приміряла відвертий образ у свіжій фотосесії
Джерело:інстаграм Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі продовжує тішити своїх прихильників. Цього разу вона виклала фото, на якому позує у відвертому образі, що неабияк розбурхало мережу.
На кадрі Кеті Перрі позує у мінімалістичному комплекті спідньої білизни. А доповнюється образ футуристичними обладунками для ніг. Максимально космічний образ красуні!
Варте уваги Чарівні та спокусливі: знайомимось з коханими футболістів збірної України
Гаряче фото Перрі розбурхало мережу
Спочатку може здатися, що це чергове фото, зроблене з допомогою Штучного Інтелекту. Щось подібне ми вже бачили, коли мережею активно поширювали кадри з Кеті Перрі, яка буцімто була на Met Gala.
Кеті Перрі приміряла відвертий образ / Фото з інстаграму Перрі
Але наступний допис співачки – її відео – яскравий доказ того, що фото таки справжнє. Просто не ньому надзвичайно багато ретуші. Хай там як, це не завадило прихильникам Кеті Перрі залишили безліч компліментів під публікацією. Традиційно залишаємо найкращі з них для вас:
- "Ох, ти мій всесвіт!";
- "О, чорт забирай, Кеті, ти виглядаєш як вогонь!";
- "Я люблю тебе";
- "Мама повернулася";
- "Не можу втримати сліз";
- "Це надто знакова фотографія, щоб бути обкладинкою синглу. Це має бути обкладинка альбому";
- "Це тіло – пожежа".
Власне, ось тобі ще й відео, на якому можна побачити Кеті Перрі в образі, який вона приміряла для зйомки.
Кеті Перрі знялася у спокусливому відео: дивися ролик
Дивися також "Це законно?": італійська телеведуча у мінімалістичному бікіні розбурхала тисячі людей
Відвести погляду від Кеті Перрі просто неможливо. Ми і не пропонуємо тобі це робити. Краще підпишись нарешті на співачку, щоб мати можливість милуватися нею у мережі.