На кадре Кэти Перри позирует в минималистичном комплекте нижнего белья. А дополняется образ футуристическими доспехами для ног. Максимально космический образ красавицы!

Стоит внимания Очаровательные и соблазнительные: знакомимся с любимыми футболистов сборной Украины

Горячее фото Перри взбудоражило сеть

Сначала может показаться, что это очередное фото, сделанное с помощью искусственного интеллекта. Нечто подобное мы уже видели, когда сетью активно распространяли кадры с Кэти Перри, которая якобы была на Met Gala.

Кэти Перри примерила откровенный образ / Фото из инстаграма Перри

Но следующее сообщение певицы – ее видео – яркое доказательство того, что фото таки настоящее. Просто на нем чрезвычайно много ретуши. Как бы там ни было, это не помешало поклонникам Кэти Перри оставить множество комплиментов под публикацией. Традиционно оставляем лучшие из них для вас:

"Ох, ты моя вселенная!";

"О, черт возьми, Кэти, ты выглядишь как огонь!";

"Я люблю тебя";

"Мама вернулась";

"Не могу сдержать слез";

"Это слишком знаковая фотография, чтобы быть обложкой сингла. Это должна быть обложка альбома";

"Это тело – пожар".

Собственно, вот тебе еще и видео, на котором можно увидеть Кэти Перри в образе, который она примерила для съемки.

Кэти Перри снялась в соблазнительном видео: смотри ролик

Смотри также "Это законно?": итальянская телеведущая в минималистичном бикини взбудоражила тысячи людей

Отвести взгляд от Кэти Перри просто невозможно. Мы и не предлагаем тебе это делать. Лучше подпишись наконец на певицу, чтобы иметь возможность любоваться ею в сети.