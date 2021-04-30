Кілька цікавих фактів про природні отрути в людському організмі

Джерело:24 канал
Жири, білки, вітаміни – так, все це потрібне для функціонування людського організму. Але не тільки. Потрібні й кислоти, луги, мінеральні речовини. Причому деякі з них – отруйні.
Чому ж отруйні речовини з'являються в людському тілі у природний спосіб? І які саме це отрути?
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Людство протягом усього свого існування активно використовує отрути. Це багаторазово підтверджували своїми знахідками археологи.
А також сучасні вчені встановили, що отрути можуть модифікувати людські гени! Ось цікава історія з Аргентини на підтвердження цього.
У віддаленому селищі Сан Антоніо де лос Кобрес місцеві мешканці багато століть пили високогірну воду, у якій – як з'ясувалося після аналізів – дуже висока концентрація миш'яку. Дуже – це у 80 разів вища за безпечний рівень.
І не тільки людей. Вчені виявили значну концентрацію цієї отрути в організмах місцевих тварин, в овочах і зернових, які люди там вирощували, та й просто в деревах і рослинах.Тож зараз у світі живе десь 5 – 6 тисяч людей з мутованим геном AS3MT, які можуть буквально їсти миш'як ложками без жодних наслідків.
Отрути живуть у людському організмі своїм життям, і далеко не тільки шкодять / Фото pinterest
Усе, що ми споживаємо – через їжу чи дихання – в організмі зрештою проходить низку різноманітних перетворень. Тож все у нашому тілі виконує певну функції – навіть токсичні сполуки на кшталт вугільної кислоти, сечовини тощо.
Однак в організмі кожного ссавця від природи є отрута, здатна зупинити життя упродовж кількох годин. Наша печінка виділяє десь 1,5 – 2 літри цієї отрути щодня. Мабуть, ти здогадався, що ми говоримо про жовч.
Жовч – це низка кислот, які перетворюють жири в емульсію під час травлення та задля їх засвоєння.
Коротко кажучи, вона дуже корисна і потрібна.
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Але якщо раптом в організмі виникає непрохідність жовчних проток… Отруйна рідина розливатися по всьому організму та буквально знищує його.
На щастя, такі випадки дуже рідкісні. І ця дуже й дуже небезпечна отрута моментально розпадається на молекули, щойно закінчує виконувати свою функцію емульгатора.Тож вислів "бризкати жовчю" – хоч ми й розуміємо, про що він – практично продемонструвати неможливо. На превелике щастя.