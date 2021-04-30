Жири, білки, вітаміни – так, все це потрібне для функціонування людського організму. Але не тільки. Потрібні й кислоти, луги, мінеральні речовини. Причому деякі з них – отруйні.

Чому ж отруйні речовини з'являються в людському тілі у природний спосіб? І які саме це отрути?

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Миш'як (арсен)

Історія про отрути – стара як світ

Людство протягом усього свого існування активно використовує отрути. Це багаторазово підтверджували своїми знахідками археологи.

Давні племена ще не знали колеса , але вже прекрасно знали цілі списки отрут, добували їх, виготовляли, і застосовували.

, але вже прекрасно знали цілі списки отрут, добували їх, виготовляли, і застосовували. У тканинах давніх і не дуже людей виявляли ціанід, ртуть, витяжки з небезпечних грибів і, звісно, миш'як.

А також сучасні вчені встановили, що отрути можуть модифікувати людські гени! Ось цікава історія з Аргентини на підтвердження цього.

Генетична мутація

У віддаленому селищі Сан Антоніо де лос Кобрес місцеві мешканці багато століть пили високогірну воду, у якій – як з'ясувалося після аналізів – дуже висока концентрація миш'яку. Дуже – це у 80 разів вища за безпечний рівень.

І, що цікаво, жодних шкідливих впливів ця вода на місцевих не чинила. Лікарі вирішили дослідити цей феномен , і знайшли в організмах аргентинців із того селища генетичну мутацію.

, і знайшли в організмах аргентинців із того селища генетичну мутацію. Припускають, ген AS3MT змінився ще 10 тисяч років тому, і призвів до унікальної адаптації людей до смертельної отрути.

І не тільки людей. Вчені виявили значну концентрацію цієї отрути в організмах місцевих тварин, в овочах і зернових, які люди там вирощували, та й просто в деревах і рослинах.

Тож зараз у світі живе десь 5 – 6 тисяч людей з мутованим геном AS3MT, які можуть буквально їсти миш'як ложками без жодних наслідків.



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Найнебезпечніша отрута

Усе, що ми споживаємо – через їжу чи дихання – в організмі зрештою проходить низку різноманітних перетворень. Тож все у нашому тілі виконує певну функції – навіть токсичні сполуки на кшталт вугільної кислоти, сечовини тощо.

Однак в організмі кожного ссавця від природи є отрута, здатна зупинити життя упродовж кількох годин. Наша печінка виділяє десь 1,5 – 2 літри цієї отрути щодня. Мабуть, ти здогадався, що ми говоримо про жовч.

Неймовірно корисна

Жовч – це низка кислот, які перетворюють жири в емульсію під час травлення та задля їх засвоєння.

А ще жовч посилює дію ферментів підшлункового й кишкового соку, заводнює поживні речовини їжі власними ферментами, підвищує тонус і перистальтику кишківника, виводить з організму продукти обміну...

Коротко кажучи, вона дуже корисна і потрібна.

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І смертельно небезпечна

Але якщо раптом в організмі виникає непрохідність жовчних проток… Отруйна рідина розливатися по всьому організму та буквально знищує його.

А міліграм солі жовчі, яка потрапить у кров, миттєво призводить до смерті людини.

На щастя, такі випадки дуже рідкісні. І ця дуже й дуже небезпечна отрута моментально розпадається на молекули, щойно закінчує виконувати свою функцію емульгатора.

Тож вислів "бризкати жовчю" – хоч ми й розуміємо, про що він – практично продемонструвати неможливо. На превелике щастя.