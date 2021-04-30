Жиры, белки, витамины – да, все это нужно для функционирования человеческого организма. Но не только. Нужны и кислоты, щелочи, минеральные вещества. Причем некоторые из них – ядовитые.

Почему же ядовитые вещества появляются в человеческом теле естественным образом? И какие именно это яды?

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Мышьяк (арсен)

История о ядах – стара как мир

Человечество на протяжении всего своего существования активно использует яды. Это многократно подтверждали своими находками археологи.

Древние племена еще не знали колеса , но уже прекрасно знали целые списки ядов, добывали их, изготовляли и применяли.

В тканях древних и не очень людей выявляли цианид, ртуть, вытяжки из опасных грибов и, конечно, мышьяк.

А также современные ученые установили, что яды могут модифицировать человеческие гены! Вот интересная история из Аргентины в подтверждение этого.

Генетическая мутация

В отдаленном поселке Сан Антонио де лос Кобрес местные жители много веков пили высокогорную воду, в которой – как выяснилось после анализов – очень высокая концентрация мышьяка. Очень – это в 80 раз выше безопасного уровня.

И, что интересно, никаких вредных воздействий эта вода на местных не оказывала. Врачи решили исследовать этот феномен , и нашли в организмах аргентинцев из того поселка генетическую мутацию.

Предполагают, ген AS3MT изменился еще 10 тысяч лет назад, и привел к уникальной адаптации людей к смертельному яду.

И не только людей. Ученые обнаружили значительную концентрацию этого яда в организмах местных животных, в овощах и зерновых, которые люди там выращивали, да и просто в деревьях и растениях.

Так что сейчас в мире живет около 5 – 6 тысяч человек с мутированным геном AS3MT, которые могут буквально есть мышьяк ложками без последствий.



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Самый опасный яд

Все, что мы потребляем – через пищу или дыхание – в организме проходит ряд различных преобразований. В се в нашем теле выполняет определенную функции – даже токсичные соединения типа угольной кислоты, мочевины и тому подобного.

Однако в организме каждого млекопитающего от природы есть яд, способный остановить жизнь в течение нескольких часов. Наша печень выделяет где-то 1,5 – 2 литра этого яда ежедневно. Наверное, ты догадался, что мы говорим о желчи.

Невероятно полезна

Желчь – это ряд кислот , которые превращают жиры в эмульсию во время пищеварения и для их усвоения.

А еще желчь усиливает действие ферментов поджелудочного и кишечного сока, гидрирует питательные вещества еды собственными ферментами, повышает тонус и перистальтику кишечника, выводит из организма продукты обмена...

Коротко говоря, она очень полезная и нужная.

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И смертельно опасна

Но если вдруг в организме возникает непроходимость желчных протоков... Ядовитая жидкость разливаться по всему организму и буквально уничтожает его.

А миллиграмм соли желчи, которая попадет в кровь, мгновенно приводит к смерти человека.

К счастью, такие случаи крайне редки. И этот очень и очень опасный яд моментально распадается на молекулы, как только заканчивает выполнять свою функцию эмульгатора.