Несколько интересных фактов о природных ядах в организме человека
Жиры, белки, витамины – да, все это нужно для функционирования человеческого организма. Но не только. Нужны и кислоты, щелочи, минеральные вещества. Причем некоторые из них – ядовитые.
Источник:24 канал
Почему же ядовитые вещества появляются в человеческом теле естественным образом? И какие именно это яды?
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Мышьяк (арсен)
История о ядах – стара как мир
Человечество на протяжении всего своего существования активно использует яды. Это многократно подтверждали своими находками археологи.
- Древние племена еще не знали колеса, но уже прекрасно знали целые списки ядов, добывали их, изготовляли и применяли.
- В тканях древних и не очень людей выявляли цианид, ртуть, вытяжки из опасных грибов и, конечно, мышьяк.
А также современные ученые установили, что яды могут модифицировать человеческие гены! Вот интересная история из Аргентины в подтверждение этого.
Генетическая мутация
В отдаленном поселке Сан Антонио де лос Кобрес местные жители много веков пили высокогорную воду, в которой – как выяснилось после анализов – очень высокая концентрация мышьяка. Очень – это в 80 раз выше безопасного уровня.
- И, что интересно, никаких вредных воздействий эта вода на местных не оказывала. Врачи решили исследовать этот феномен, и нашли в организмах аргентинцев из того поселка генетическую мутацию.
- Предполагают, ген AS3MT изменился еще 10 тысяч лет назад, и привел к уникальной адаптации людей к смертельному яду.
И не только людей. Ученые обнаружили значительную концентрацию этого яда в организмах местных животных, в овощах и зерновых, которые люди там выращивали, да и просто в деревьях и растениях.
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Самый опасный яд
Все, что мы потребляем – через пищу или дыхание – в организме проходит ряд различных преобразований. Все в нашем теле выполняет определенную функции – даже токсичные соединения типа угольной кислоты, мочевины и тому подобного.
Однако в организме каждого млекопитающего от природы есть яд, способный остановить жизнь в течение нескольких часов. Наша печень выделяет где-то 1,5 – 2 литра этого яда ежедневно. Наверное, ты догадался, что мы говорим о желчи.
Невероятно полезна
Желчь – это ряд кислот, которые превращают жиры в эмульсию во время пищеварения и для их усвоения.
- А еще желчь усиливает действие ферментов поджелудочного и кишечного сока, гидрирует питательные вещества еды собственными ферментами, повышает тонус и перистальтику кишечника, выводит из организма продукты обмена...
Коротко говоря, она очень полезная и нужная.
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И смертельно опасна
Но если вдруг в организме возникает непроходимость желчных протоков... Ядовитая жидкость разливаться по всему организму и буквально уничтожает его.
- А миллиграмм соли желчи, которая попадет в кровь, мгновенно приводит к смерти человека.
К счастью, такие случаи крайне редки. И этот очень и очень опасный яд моментально распадается на молекулы, как только заканчивает выполнять свою функцию эмульгатора.
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