У матеріалі на Men 24 пройдемося по типах особистостей, з якими не варто думати про побудову сім'ї. Ці люди, хоч і надійні та затишні, можуть не впоратися з цим тягарем відповідальності.

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1. Викликає неспокій

Слід розуміти, що для побудови сім'ї варто обирати надійну партнерку. Ту, котра не викликатиме у тебе занепокоєння. Якщо ж ти досі сумніваєшся у тому, чи серйозно вона сприймає вас – не поспішай. Цілком імовірно, що з того нічого не вийде.



Якщо ти не впевнений у її надійності, не поспішай з одруженням / Фото cookie_studio

2. Надто поспішає

Цей тип теж вкрай небезпечний. Ви ще не встигли пізнати один одного, а вона вже планує весілля? Вона може це робити. Але якщо вона вже починає на тебе тиснути та пришвидшувати перебіг подій – задумайся. Вона пушитиме тебе упродовж усього вашого подружнього життя. І не факт, що це закінчиться чимось добрим.

3. Думає лише про себе

Зустрічатися з егоїстичною людиною вкрай складно. А уяви собі побудову з нею міцної сім'ї. Будемо відвертими, нам аж ніяк не в'яжеться егоїстична людина і щаслива сім'я. Адже у такому випадку твоя задача полягатиме у вічному потуранні партнерці. Ти готовий до цього?

4. Критикує все і всіх

Здавалося б, немає нічого гіршого за егоїста у стосунках. А от і ні. Адже егоїст, який отримав бажане, може подякувати. Натомість вічний критик буде незадоволений усім, що б ти не робив. То ти поличку криво прибив, то якісь не ті продукти придбав, то не ту зірку з неба дістав.



Не варто будувати сім'ю з людиною, яка вічно критикує / Фото cookie_studio

5. Хто ніколи не помиляється

У цьому випадку мовиться про певний абсурд, адже всі ми помиляємося. Тож не варто будувати сім'ю з людиною, котра вважає себе завжди та за будь-яких умов правою. Такий шлюб приречений на те, що ти постійно потуратимеш партнерці та відчуватимеш провину навіть тоді, коли ти на всі 100% правий.

6. Хто надто експресивний

Якщо твоя партнерка емоційно нагадує комод у бабусиному домі, то це трагедія. Але не менш жахливою може бути ситуація, коли дівчину можна порівняти з тайфуном. Такі зносять все на своєму шляху. А незначна сварка з ними перетворюється на грандіозний скандал, що супроводжується збиранням речей і переїздом до мами. Готовий до такого?

7. Хто надто нерішучий

Не менш складно будувати сім'ю з людиною, яка має сумніви щодо всього на світі. Ви не можете обрати страву у закладі, фільм або просто визначитися, куди піти. Що ж тоді робити у ті моменти, коли потрібно буде ухвалювати доленосні рішення?

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До слова, усе перелічене вище може стосуватися і тебе. Задумайся. Можливо, саме тому тобі не вдається побудувати стабільні, стійкі та тривалі стосунки.