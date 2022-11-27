Але є 10 професій, які приносять не надто менше, а то й більше доходу! І разом із тим вимагають набагато менше часу та простішої освіти.

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Чільна десятка топових професій у США – не без несподіванок

Авіадиспетчер

  • Наскільки важко керувати повітряним рухом та запобігати аваріям у повітрі чи на злітно-посадкових смугах? Дуже. Авіадиспетчери повинні гарантувати, що всі без винятку рейси безпечно приземляться, а пасажири вилетять вчасно.
  • Тож не дивно, що вони заробляють великі гроші – понад 120 тисяч доларів на рік, залежно від розміру аеропорту, у якому працюють.


Юристи і судді – престижні та дуже високооплачувані професії у США / Фото pressfoto

Юрист

  • Хороший юрист повинен мати енциклопедичні знання законів, на яких спеціалізується, тому люди платять їм хороші гроші, щоб захистити свої інтереси.
  • У середньому юристи у США заробляють від 127 тисяч доларів на рік та більше, якщо спеціалізуються на глибших речах.

Суддя

  • Логічно, що судді заробляють більше, ніж адвокати. Хоча ця професія вимагає майже такого ж набору навичок, вона передбачає більшу відповідальність.
  • Окрім посади в окремій гілці влади, суддя у США має гідну зарплату – від 162 до 185 тисяч доларів на рік. А на федеральному рівні – понад 280 тисяч!

Пілот

  • Бути пілотом – це єдине, що технічно складніше, ніж управління трафіком в аеропорту. Крім того, пілоти авіакомпаній відповідають за перенесення десятків життів на кілометрових висотах у повітрі, за безпечну доставку їх до місця призначення.
  • Вимоги до пошукачів цієї посади дуже серйозні, а зарплата коливається від 110 до 200 тисяч доларів на рік, залежно від авіакомпанії.


Стати професійним геймером непросто, але – заробляють вони таки багато / Фото @DCstudio

Губернатор штату

  • Працювати в політиці – це надійний спосіб отримувати гроші. Це ми зараз говоримо тільки про легальний дохід.
  • Так от, губернатори у США мають базову зарплату, залежно від штату, від 92 до 204 тисяч доларів на рік. І це упродовж гарантованих 4 років перебування на посаді. А губернаторів ще ж і переобирають.

Актор озвучування

  • "Озвучка" звучить як найвеселіша робота у світі – тобі платять за те, що ти сидиш у кабінці та кумедно розмовляєш, щоб оживити анімаційного персонажа. Однак потрапити у цю сферу вкрай складно!
  • Це також дуже важка робота – кожна репліка, яку ти чуєш із вуст героїв мультфільму, рідко вдається з першого дубля. Залежно від ролей, актори озвучування можуть отримувати до 217 тисяч доларів США на рік.

Фермер

  • Дуже тривалий час фермери асоціювалися з бідністю. Але ж однією з найперших ознак цивілізації є сільське господарство! Ті, що вирощують найбільше їжі й продають найбільше їжі здобувають контроль і багатство.
  • Нині найбільші фермери у США заробляють купи грошей – до 245 тисяч доларів на рік.


Крупні фермери у США заробляють до 245 тисяч доларів на рік / Фото @prostooleh

Геймер

  • Мало не всі люблять грати у відеоігри, але тут мовиться про геймерів професійних. У світі кіберспорту є величезні грошові призи для переможців та надзвичайно популярні змагання.
  • До прикладу, Dallas Fuel виграли турнір Overwatch League 2022, заробивши 1,5 мільйона доларів! Кожен учасник команди отримав 166 тисяч доларів.

Космонавти

  • Така правда життя: у більшості людей нема потреби запам’ятовувати складні математичні рівняння, і більшість людей не стають космонавтами. Бути космонавтом означає мати кілька професій, об’єднаних в одну: астроном, математик, фізик, інженер тощо.
  • Окрім усього цього треба постійно залишатися у відмінній фізичній формі. Ось чому астронавти заробляють від 393 тисяч доларів на рік.

Бодигард

  • Може видатися, що ця професія найпростіша у нашому списку. Але насправді вона передбачає багато ризиків, гострий розум і фізичну підготовку.
  • Актори, політики чи музиканти дуже щедро платять тим, хто готовий наражати себе на небезпеку, щоб захистити їх. Тож оплата бодигарда може коливатися від 250 до 800 тисяч доларів на рік!