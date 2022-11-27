Але є 10 професій, які приносять не надто менше, а то й більше доходу! І разом із тим вимагають набагато менше часу та простішої освіти.
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Чільна десятка топових професій у США – не без несподіванок
Авіадиспетчер
- Наскільки важко керувати повітряним рухом та запобігати аваріям у повітрі чи на злітно-посадкових смугах? Дуже. Авіадиспетчери повинні гарантувати, що всі без винятку рейси безпечно приземляться, а пасажири вилетять вчасно.
- Тож не дивно, що вони заробляють великі гроші – понад 120 тисяч доларів на рік, залежно від розміру аеропорту, у якому працюють.
Юристи і судді – престижні та дуже високооплачувані професії у США / Фото pressfoto
Юрист
- Хороший юрист повинен мати енциклопедичні знання законів, на яких спеціалізується, тому люди платять їм хороші гроші, щоб захистити свої інтереси.
- У середньому юристи у США заробляють від 127 тисяч доларів на рік та більше, якщо спеціалізуються на глибших речах.
Суддя
- Логічно, що судді заробляють більше, ніж адвокати. Хоча ця професія вимагає майже такого ж набору навичок, вона передбачає більшу відповідальність.
- Окрім посади в окремій гілці влади, суддя у США має гідну зарплату – від 162 до 185 тисяч доларів на рік. А на федеральному рівні – понад 280 тисяч!
Пілот
- Бути пілотом – це єдине, що технічно складніше, ніж управління трафіком в аеропорту. Крім того, пілоти авіакомпаній відповідають за перенесення десятків життів на кілометрових висотах у повітрі, за безпечну доставку їх до місця призначення.
- Вимоги до пошукачів цієї посади дуже серйозні, а зарплата коливається від 110 до 200 тисяч доларів на рік, залежно від авіакомпанії.
Стати професійним геймером непросто, але – заробляють вони таки багато / Фото @DCstudio
Губернатор штату
- Працювати в політиці – це надійний спосіб отримувати гроші. Це ми зараз говоримо тільки про легальний дохід.
- Так от, губернатори у США мають базову зарплату, залежно від штату, від 92 до 204 тисяч доларів на рік. І це упродовж гарантованих 4 років перебування на посаді. А губернаторів ще ж і переобирають.
Актор озвучування
- "Озвучка" звучить як найвеселіша робота у світі – тобі платять за те, що ти сидиш у кабінці та кумедно розмовляєш, щоб оживити анімаційного персонажа. Однак потрапити у цю сферу вкрай складно!
- Це також дуже важка робота – кожна репліка, яку ти чуєш із вуст героїв мультфільму, рідко вдається з першого дубля. Залежно від ролей, актори озвучування можуть отримувати до 217 тисяч доларів США на рік.
Фермер
- Дуже тривалий час фермери асоціювалися з бідністю. Але ж однією з найперших ознак цивілізації є сільське господарство! Ті, що вирощують найбільше їжі й продають найбільше їжі здобувають контроль і багатство.
- Нині найбільші фермери у США заробляють купи грошей – до 245 тисяч доларів на рік.
Крупні фермери у США заробляють до 245 тисяч доларів на рік / Фото @prostooleh
Геймер
- Мало не всі люблять грати у відеоігри, але тут мовиться про геймерів професійних. У світі кіберспорту є величезні грошові призи для переможців та надзвичайно популярні змагання.
- До прикладу, Dallas Fuel виграли турнір Overwatch League 2022, заробивши 1,5 мільйона доларів! Кожен учасник команди отримав 166 тисяч доларів.
Космонавти
- Така правда життя: у більшості людей нема потреби запам’ятовувати складні математичні рівняння, і більшість людей не стають космонавтами. Бути космонавтом означає мати кілька професій, об’єднаних в одну: астроном, математик, фізик, інженер тощо.
- Окрім усього цього треба постійно залишатися у відмінній фізичній формі. Ось чому астронавти заробляють від 393 тисяч доларів на рік.
Бодигард
- Може видатися, що ця професія найпростіша у нашому списку. Але насправді вона передбачає багато ризиків, гострий розум і фізичну підготовку.
- Актори, політики чи музиканти дуже щедро платять тим, хто готовий наражати себе на небезпеку, щоб захистити їх. Тож оплата бодигарда може коливатися від 250 до 800 тисяч доларів на рік!