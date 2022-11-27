Але є 10 професій, які приносять не надто менше, а то й більше доходу! І разом із тим вимагають набагато менше часу та простішої освіти.

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Чільна десятка топових професій у США – не без несподіванок

Авіадиспетчер

Наскільки важко керувати повітряним рухом та запобігати аваріям у повітрі чи на злітно-посадкових смугах? Дуже. Авіадиспетчери повинні гарантувати, що всі без винятку рейси безпечно приземляться, а пасажири вилетять вчасно.

Тож не дивно, що вони заробляють великі гроші – понад 120 тисяч доларів на рік, залежно від розміру аеропорту, у якому працюють.



Юристи і судді – престижні та дуже високооплачувані професії у США / Фото pressfoto

Юрист

Хороший юрист повинен мати енциклопедичні знання законів, на яких спеціалізується, тому люди платять їм хороші гроші, щоб захистити свої інтереси.

У середньому юристи у США заробляють від 127 тисяч доларів на рік та більше, якщо спеціалізуються на глибших речах.

Суддя

Логічно, що судді заробляють більше, ніж адвокати. Хоча ця професія вимагає майже такого ж набору навичок, вона передбачає більшу відповідальність.

Окрім посади в окремій гілці влади, суддя у США має гідну зарплату – від 162 до 185 тисяч доларів на рік. А на федеральному рівні – понад 280 тисяч!

Пілот

Бути пілотом – це єдине, що технічно складніше, ніж управління трафіком в аеропорту. Крім того, пілоти авіакомпаній відповідають за перенесення десятків життів на кілометрових висотах у повітрі, за безпечну доставку їх до місця призначення.

Вимоги до пошукачів цієї посади дуже серйозні, а зарплата коливається від 110 до 200 тисяч доларів на рік, залежно від авіакомпанії.



Стати професійним геймером непросто, але – заробляють вони таки багато / Фото @DCstudio

Губернатор штату

Працювати в політиці – це надійний спосіб отримувати гроші. Це ми зараз говоримо тільки про легальний дохід.

Так от, губернатори у США мають базову зарплату, залежно від штату, від 92 до 204 тисяч доларів на рік. І це упродовж гарантованих 4 років перебування на посаді. А губернаторів ще ж і переобирають.

Актор озвучування

"Озвучка" звучить як найвеселіша робота у світі – тобі платять за те, що ти сидиш у кабінці та кумедно розмовляєш, щоб оживити анімаційного персонажа. Однак потрапити у цю сферу вкрай складно!

Це також дуже важка робота – кожна репліка, яку ти чуєш із вуст героїв мультфільму, рідко вдається з першого дубля. Залежно від ролей, актори озвучування можуть отримувати до 217 тисяч доларів США на рік.

Фермер

Дуже тривалий час фермери асоціювалися з бідністю. Але ж однією з найперших ознак цивілізації є сільське господарство! Ті, що вирощують найбільше їжі й продають найбільше їжі здобувають контроль і багатство.

Нині найбільші фермери у США заробляють купи грошей – до 245 тисяч доларів на рік.



Крупні фермери у США заробляють до 245 тисяч доларів на рік / Фото @prostooleh

Геймер

Мало не всі люблять грати у відеоігри, але тут мовиться про геймерів професійних. У світі кіберспорту є величезні грошові призи для переможців та надзвичайно популярні змагання.

До прикладу, Dallas Fuel виграли турнір Overwatch League 2022, заробивши 1,5 мільйона доларів! Кожен учасник команди отримав 166 тисяч доларів.

Космонавти

Така правда життя: у більшості людей нема потреби запам’ятовувати складні математичні рівняння, і більшість людей не стають космонавтами. Бути космонавтом означає мати кілька професій, об’єднаних в одну: астроном, математик, фізик, інженер тощо.

Окрім усього цього треба постійно залишатися у відмінній фізичній формі. Ось чому астронавти заробляють від 393 тисяч доларів на рік.

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