Так приємно, що аж моторошно: у Китаї створили ґаджет, який дозволяє цілуватися на відстані

Прогрес, як то кажуть, не стоїть на місці. Винахідники продовжують шукати способи підтримки зв'язку між тими, хто перебуває на відстані. Зокрема, фізичного.

Тож гаджет, про який ми розповімо далі, сподобається тим, хто хотів би поцілувати свою другу половину, але наразі не може. Цей пристрій з теплими, рухомими кремнієвими "губами" дає таку можливість.

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Відчуйте "справжню" близькість

Цей пристрій, створений у Китаї, рекламують як спосіб дозволити парам, що живуть на відстані, розділити "справжню" фізичну близькість. І він став шалено популярним у місцевих соціальних мережах. Правда, користувачі розділилися на два табори: одні – заінтриговані, інші – шоковані.

Як він працює

Цей пристрій оснащений датчиком тиску та приводами. Він здатний імітувати справжній поцілунок, відтворюючи тиск, рух і температуру губ користувача. Разом з рухом поцілунку, він також може передавати звуки, які видає користувач по той бік.

Цікаво, що деякі користувачі мережі вбачають у цьому гаджеті щось "вульгарне" та "моторошне". Дехто навіть висловив занепокоєння тим, що цим пристроєм можуть користуватися неповнолітні. Нам здається, що це все ж краще, ніж цілуватися з помідором або персиком.

Отже, щоб відправити поцілунок, користувачі повинні завантажити застосунок для смартфона та під'єднати пристрій до зарядного порту. Після об'єднання зі своїм партнером у застосунку, пари можуть розпочати відеодзвінок і передати один одному репліки своїх поцілунків. А сам пристрій запатентував Чанджоуський професійний інститут мехатронних технологій.



Цей пристрій дозволяє відчути реальний поцілунок / Скриншот

В університеті я зустрічався зі своєю дівчиною на відстані, тому ми спілкувалися лише телефоном. Саме звідти і з'явилося натхнення для створення цього пристрою,

– каже Цзян Чжунлі, провідний винахідник, який розробив цей пристрій.

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Цікаво, що заявку на патент він подав ще у 2019 році. А термін дії патенту закінчився у січні 2023. Наразі Цзян висловив надію, що хтось інший зможе розширити та вдосконалити дизайн пристрою.

Зауважимо, що схожий винахід створив ще у 2016 році Інститут уяви в Малайзії. Але це була сенсорна кремнієва накладка, яка зовні аж ніяк не нагадувала справжні губи.