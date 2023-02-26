Тож гаджет, про який ми розповімо далі, сподобається тим, хто хотів би поцілувати свою другу половину, але наразі не може. Цей пристрій з теплими, рухомими кремнієвими "губами" дає таку можливість.

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Відчуйте "справжню" близькість

Цей пристрій, створений у Китаї, рекламують як спосіб дозволити парам, що живуть на відстані, розділити "справжню" фізичну близькість. І він став шалено популярним у місцевих соціальних мережах. Правда, користувачі розділилися на два табори: одні – заінтриговані, інші – шоковані.

Як він працює

Цей пристрій оснащений датчиком тиску та приводами. Він здатний імітувати справжній поцілунок, відтворюючи тиск, рух і температуру губ користувача. Разом з рухом поцілунку, він також може передавати звуки, які видає користувач по той бік.

Цікаво, що деякі користувачі мережі вбачають у цьому гаджеті щось "вульгарне" та "моторошне". Дехто навіть висловив занепокоєння тим, що цим пристроєм можуть користуватися неповнолітні. Нам здається, що це все ж краще, ніж цілуватися з помідором або персиком.

Отже, щоб відправити поцілунок, користувачі повинні завантажити застосунок для смартфона та під'єднати пристрій до зарядного порту. Після об'єднання зі своїм партнером у застосунку, пари можуть розпочати відеодзвінок і передати один одному репліки своїх поцілунків. А сам пристрій запатентував Чанджоуський професійний інститут мехатронних технологій.



Цей пристрій дозволяє відчути реальний поцілунок / Скриншот

В університеті я зустрічався зі своєю дівчиною на відстані, тому ми спілкувалися лише телефоном. Саме звідти і з'явилося натхнення для створення цього пристрою,

– каже Цзян Чжунлі, провідний винахідник, який розробив цей пристрій.

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Цікаво, що заявку на патент він подав ще у 2019 році. А термін дії патенту закінчився у січні 2023. Наразі Цзян висловив надію, що хтось інший зможе розширити та вдосконалити дизайн пристрою.

Зауважимо, що схожий винахід створив ще у 2016 році Інститут уяви в Малайзії. Але це була сенсорна кремнієва накладка, яка зовні аж ніяк не нагадувала справжні губи.