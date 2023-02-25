Так, іноді буває, що ми витаємо у хмарах у пошуку ідеальних партнерів. Причому декому найкращими кандидатурами можуть стати кінозірки. Якщо не вони, то їхні герої, які з'являються на великих екранах. Гайда перевіряти, чи не належиш ти до тих знаків Зодіаку, які сходять з розуму від голлівудських красунь.

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1. Телець

Вони захоплені ідеєю закохатися з розкішшю та розмахом. Усе, що стосується кінозірок, кричить про велич, славу та розкіш. Тому Тельці цілком можуть віддатися цьому світу та мріяти про стосунки з представницею цієї професії.

2. Леви

Їм подобається все, що пов'язано зі славою й увагою кінозірок. Тому цілком можливо, що тягне їх до актрис не просто так. Це можливість потрапити у той світ, який їх цікавить найбільше. На жаль, іноді Леви прагнуть закрутити роман з зіркою з корисливих цілей. Про почуття може навіть не йтися.



Леви хочуть досягнути статусності завдяки кінозірці / Фото artursafronovvvv

3. Терези

Їм до вподоби всілякі блискучі речі. І стосунки з кінозіркою можуть бути однією з таких яскравих речей, які трапляються у їхньому житті. У цьому випадку теж мало говориться про почуття. Радше про те, що поруч хтось красивий і розкішний. Той, хто привертає увагу тих, хто навколо.

4. Стрілець

Вони люблять розкішне та безтурботне життя. Тому, швидше за все, закохаються у кінозірку. Їм неодмінно сподобаються переваги розкоші, які буквально оточують зірок. Але вони також цінують маленькі моменти та радощі кохання та стосунків. Тож у цьому випадку варто очікувати на щирі та теплі почуття.



Стрільці будуть щиро закохані у зірку / Фото lookstudio

5. Риби

Вони люблять жити в омріяному світі. Вони вважають, що життя з кінозіркою – найромантичніша та найкраща річ у світі. Їхні очікування завищені. А все тому, що вони захоплюються щасливими голлівудськими парами. І мріють, щоб у їхньому житті все було точно так само.

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Справжні реалісти

Овни, Близнюки, Раки, Діви, Скорпіони, Козероги та Водолії мислять реалістично, коли мовиться про кохання. Вони встановлюють реалістичні стандарти й очікування щодо пошуку супутниці по житті. І наявність або відсутність зіркового статусу їх мало цікавить.