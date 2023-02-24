Як і у випадках з їжею, сіль у напоях використовується для збалансування та підсилення інгредієнтів. Гайда разом з Men 24 та Nemiroff розбиратися, для чого ж сіль додають під час приготування коктейлів.
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Як сіль впливає на коктейлі
Сіль може підкреслити пікантні нотки, а також виявити смаки, які можуть ховатися за іншими компонентами,
– каже експерт Джеймі Додж.
Він зауважив, що ніколи не був прихильником солі на обідку келиха популярного коктейлю "Маргарита". Але щойно зрозумів, для чого вона, то думку свою змінив. У цьому випадку сіль дозволяє посилити смак, а також заохочує зробити ще один ковток напою.
Спробуй "Маргариту" з сіллю та без / Фото freepik
Утім, слід розуміти, що сіль не підходить під кожен коктейль. У деяких напоях інгредієнти повинні говорити самі за себе, підкреслює Додж. У таких випадках сіль явно буде зайвою.
Щоб найкраще зрозуміти вплив солі на напій, варто експериментувати особисто. Приготуй дві "Маргарити". Обідок келиха однієї із них покрий сіллю, а іншого – ні. Відчуй різницю.
Коли ти придумуєш новий напій, зроби два абсолютно однакові, але посоли один і залиш інший без солі. Спробуй їх одразу, а потім через 5, 10 та 15 хвилин. І вирішиш, чи додавати сіль,
– рекомендує нью-йоркський бармен Джек Шрамм.
Чи варто додавати сіль у гранулах
Слід розуміти, що використання солі у гранулах для приготування коктейлів обмежена. В більшості випадків бартендери використовують сольові розчини. Ідеальне співвідношення: 20 грамів солі на 80 грамів води.
Гранульовану сіль зазвичай використовують для оздоби / Фото 8photo
Ось, а щодо гранул, то ними можна посипати коктейль, довершуючи напій. Те ж стосується занурення ободів келихів для подачі. Ми ж рекомендуємо експериментувати. Ти можеш використовувати різну сіль. Це дозволяє щоразу по-новому відкривати для себе популярні коктейлі.
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Отже, у тебе домашнє завдання. Наступного разу спробуй "Маргариту" з сіллю та без неї. Продегустуй напій і зрозумій, що йому дарує сіль та як її додавання впливає на те, як розкриються інгредієнти.