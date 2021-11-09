Виявляється, зв'язок між коханням, потягом і одержимістю доволі тісний. І серед людей часто буває, що ці почуття плутають одне з одним. Іноді ми відчуваємо, що закохані, але насправді – це потяг. То як розібратися зі своїми почуттями?

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Кохання проти потягу

Наприклад, ми можемо відчувати закоханість до людини, яка живе в іншій країні, і ми зробимо все, що в наших силах, щоб ці стосунки вижили на відстані. Усе тому, що кохання має позитивну силу, яка спонукає людей наполегливо досягати поставленої мети.

Якщо ж мовиться про потяг до людини, яка, використовуючи той самий випадок, живе в іншій країні, то усе дещо інакше. Різниця полягатиме у тому, що навіть якщо ми добре проводимо час з нею, швидше за все, коли ми повернемося додому, зв'язок і пристрасть між нами охолонуть.



Якщо ти закоханий, то зробиш усе для розвитку ваших стосунків / Фото Khamkéo Vilaysing

Тож, якщо ти познайомився з новою панянкою в тіндері, то спробуй протягом певного часу не спілкуватися з нею після зустрічей. Це дозволить тобі зрозуміти, чи відчуваєш ти до неї щось більше, ніж просто сексуальний потяг.

Інший спосіб відрізняти кохання від потягу, якщо вірити психологам, – наскільки ти здатний уявляти своє майбутнє з кимось іншим. Якщо бажання сприймається швидше як щось тимчасове, то це потяг. Якщо ж в умі є ідеї на майбутнє та спільні плани, ймовірно, це кохання.

Кохання проти одержимості

А от одержимість має характер дещо "токсичніший", ніж кохання. У тому сенсі, що одержимі стосунки часто також мають компонент болю та страждань.

Закохані люди почуваються безпечно та впевнено. Натомість в одержимих стосунках – незахищеними та нестабільними. Це може бути, наприклад, шантаж, контроль, неповага, насильство. Усього цього у закоханих пар бути не повинно.



Одержимість має чіткий наліт токсичності / Фото Jonathan Borba

Крім того, коли людина відчуває одержимість більше, ніж любов, цілком імовірно, вона навіть забула, що їй подобалося в людині. І, швидше за все, вже переслідує створену альтернативну реальність, яка не має нічого спільного з тим, що відбувається насправді.

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Тож ми рекомендуємо бути максимально обережним зі своїми почуттями. Цілком імовірно, ти плутаєш сексуальний потяг з коханням або ж живеш в одержимих стосунках, які не зроблять тебе щасливим.