Кохання, потяг чи одержимість: як розпізнати свої почуття до дівчини

Кохання, потяг чи одержимість – ось питання, яке ми часто ставимо собі, коли зустрічаємо когось та починаємо щось відчувати до цієї людини. Тож дуже важливо розуміти відмінність між цими трьома типами прихильності.

Виявляється, зв'язок між коханням, потягом і одержимістю доволі тісний. І серед людей часто буває, що ці почуття плутають одне з одним. Іноді ми відчуваємо, що закохані, але насправді – це потяг. То як розібратися зі своїми почуттями?

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Кохання проти потягу

Наприклад, ми можемо відчувати закоханість до людини, яка живе в іншій країні, і ми зробимо все, що в наших силах, щоб ці стосунки вижили на відстані. Усе тому, що кохання має позитивну силу, яка спонукає людей наполегливо досягати поставленої мети.

Якщо ж мовиться про потяг до людини, яка, використовуючи той самий випадок, живе в іншій країні, то усе дещо інакше. Різниця полягатиме у тому, що навіть якщо ми добре проводимо час з нею, швидше за все, коли ми повернемося додому, зв'язок і пристрасть між нами охолонуть.



Якщо ти закоханий, то зробиш усе для розвитку ваших стосунків / Фото Khamkéo Vilaysing

Тож, якщо ти познайомився з новою панянкою в тіндері, то спробуй протягом певного часу не спілкуватися з нею після зустрічей. Це дозволить тобі зрозуміти, чи відчуваєш ти до неї щось більше, ніж просто сексуальний потяг.

Інший спосіб відрізняти кохання від потягу, якщо вірити психологам, – наскільки ти здатний уявляти своє майбутнє з кимось іншим. Якщо бажання сприймається швидше як щось тимчасове, то це потяг. Якщо ж в умі є ідеї на майбутнє та спільні плани, ймовірно, це кохання.

Кохання проти одержимості

А от одержимість має характер дещо "токсичніший", ніж кохання. У тому сенсі, що одержимі стосунки часто також мають компонент болю та страждань.

Закохані люди почуваються безпечно та впевнено. Натомість в одержимих стосунках – незахищеними та нестабільними. Це може бути, наприклад, шантаж, контроль, неповага, насильство. Усього цього у закоханих пар бути не повинно.



Одержимість має чіткий наліт токсичності / Фото Jonathan Borba

Крім того, коли людина відчуває одержимість більше, ніж любов, цілком імовірно, вона навіть забула, що їй подобалося в людині. І, швидше за все, вже переслідує створену альтернативну реальність, яка не має нічого спільного з тим, що відбувається насправді.

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Тож ми рекомендуємо бути максимально обережним зі своїми почуттями. Цілком імовірно, ти плутаєш сексуальний потяг з коханням або ж живеш в одержимих стосунках, які не зроблять тебе щасливим.