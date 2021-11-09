Любовь, влечение или одержимость: как распознать свои чувства к девушке

Любовь, влечение или одержимость – вот вопрос, который мы часто задаем, когда встречаем кого-то и начинаем что-то чувствовать к этому человеку. Поэтому очень важно понимать разницу между этими тремя типами привязанности.

Оказывается, связь между любовью, влечением и одержимостью достаточно тесна. И среди людей часто бывает, что эти чувства путают друг с другом. Иногда мы чувствуем, что влюблены, но на самом деле это влечение. Так как разобраться со своими чувствами?

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Любовь против влечения

Например, мы можем испытывать влюбленность в человека, живущего в другой стране, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы эти отношения выжили на расстоянии. Все потому, что любовь обладает положительной силой, которая побуждает людей упорно добиваться поставленных целей.

Если же речь идет о влечении к человеку, который, используя тот же случай, живет в другой стране, то все иначе. Разница состоит в том, что даже если мы хорошо проводим время с ним, скорее всего, когда мы вернемся домой, связь и страсть между нами остынут.



Если ты влюблен, то сделаешь все для развития ваших отношений / Фото Khamkéo Vilaysing

Итак, если ты познакомился с новой барышней в тиндере, то попробуй в течение определенного времени не общаться с ней после встреч. Это позволит тебе понять, чувствуешь ли ты к ней нечто большее, чем просто сексуальное влечение.

Другой способ отличать любовь от влечения, если верить психологам, – насколько ты способен воображать свое будущее с кем-то другим. Если желание воспринимается скорее как нечто временное, то это влечение. Если в уме есть идеи на будущее и общие планы, вероятно, это любовь.

Любовь против одержимости

А вот одержимость имеет характер несколько более "токсичный", чем любовь. В том смысле, что одержимые отношения часто имеют компонент боли и страданий.

Влюбленные люди чувствуют себя безопасно и уверенно. В одержимых отношениях – незащищенными и нестабильными. Это может быть, к примеру, шантаж, контроль, неуважение, насилие. Всего этого у влюбленных пар быть не должно.



Одержимость имеет четкий налет токсичности / Фото Jonathan Borba

Кроме того, когда человек чувствует одержимость больше, чем любовь, по всей вероятности, он даже забыл, что ему нравилось в человеке. И, скорее всего, уже преследует созданную альтернативную реальность, не имеющую ничего общего с происходящим на самом деле.

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Мы рекомендуем быть максимально осторожным со своими чувствами. По всей вероятности, ты путаешь сексуальное влечение с любовью или же живешь в одержимых отношениях, которые не сделают тебя счастливым.