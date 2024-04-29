Коктейли для завтрака есть на любой вкус. Однако важно помнить, что так начать можно только выходной день, чтобы не нанести вред своей работе. Да и вообще – пить нужно с умом.
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Какие же коктейли самые лучшие к завтраку? Самым популярным считают Мимозу, лучшим против похмелья – Кровавую Мэри, а самым стильным, конечно, Персиковый Беллини.
Кровавая Мери
Основной алкоголь – водка, наливать следует в хайбол поверх льда. Украшать – стеблем сельдерея или огурчиком.
Составляющие:
- 3 части водки.
- 1 часть лимонного сока.
- 6 частей томатного сока.
- Перец, соль, табаско.
- Вустерский соус.
Мимоза
Основной алкоголь – шампанское. Подают в фужере, составляющие перемешивают, но не взбалтывают. Добавляют для украшения вишню или клубнику.
Составляющие (хорошо охлажденные):
- 1 часть шампанского
- 1 часть апельсинового сока
Персиковый Беллини
Основной алкоголь – просекко, подают безо льда, посуда для напитка – фужер для шампанского. Составляющие аккуратно перемешивают. Украшают белыми персиками.
Составляющие:
- 2 части свежего персикового пюре.
- 4 части просекко.