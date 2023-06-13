Пентагон профінансував створення нового гіперзвукового апарату: коли буде випробування

Австралійська компанія розробляє перший політ свого експериментального автономного гіперзвукового випробувального стенда. Його створили за ініціативою підрозділу оборонних інновацій (DIU) Пентагону.

Мовиться про високошвидкісний літак Dart AE від Hypersonix Launch Systems. Саме ця компанія уклала контракт із DIU на створення прототипу. І цей крилатий апарат може піднятися в повітря вже влітку 2024 року.

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Австралійці спільно з Пентагоном створюють гіперзвукову ракету

DART AE – це триметровий крилатий апарат у 300 кілограмів, який може розвивати швидкість до 7 Махів (1 Мах – це швидкість звуку, яка становить близько 1235 кілометрів за годину). Це гіперзвукова швидкість – такою її вважають, якщо вона досягає 5 Махів і більше.

Апарат може бути готовий вже влітку 2024 року в рамках зусиль Пентагону, спрямованих на збільшення кількості льотних випробувань гіперзвукових ракет.

При цьому розвідувальне управління Міністерства оборони США запевняє, що зосередилося на прискоренні впровадження комерційних технологій і технологій подвійного призначення для швидкого і масштабного розв'язання оперативних завдань.

Пентагон проводить дослідження і розробку гіперзвукових оборонних програм, в рамках чого й розгорнув проєкт "Можливості тестування високочастотних випробувань". Він дає змогу комерційним компаніям розробляти багаторазові й недорогі випробувальні транспортні засоби та зменшити навантаження на ресурси Пентагону.

Наразі Пентагон уточнює деталі місії, враховуючи умови польоту, постачальника послуг із запуску і місце проведення першого повністю інтегрованого автономного польоту DART AE.