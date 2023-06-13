Мовиться про високошвидкісний літак Dart AE від Hypersonix Launch Systems. Саме ця компанія уклала контракт із DIU на створення прототипу. І цей крилатий апарат може піднятися в повітря вже влітку 2024 року.

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Австралійці спільно з Пентагоном створюють гіперзвукову ракету

DART AE – це триметровий крилатий апарат у 300 кілограмів, який може розвивати швидкість до 7 Махів (1 Мах – це швидкість звуку, яка становить близько 1235 кілометрів за годину). Це гіперзвукова швидкість – такою її вважають, якщо вона досягає 5 Махів і більше.

Апарат може бути готовий вже влітку 2024 року в рамках зусиль Пентагону, спрямованих на збільшення кількості льотних випробувань гіперзвукових ракет.

При цьому розвідувальне управління Міністерства оборони США запевняє, що зосередилося на прискоренні впровадження комерційних технологій і технологій подвійного призначення для швидкого і масштабного розв'язання оперативних завдань.

Пентагон проводить дослідження і розробку гіперзвукових оборонних програм, в рамках чого й розгорнув проєкт "Можливості тестування високочастотних випробувань". Він дає змогу комерційним компаніям розробляти багаторазові й недорогі випробувальні транспортні засоби та зменшити навантаження на ресурси Пентагону.

Зауваж. Наразі Пентагон уточнює деталі місії, враховуючи умови польоту, постачальника послуг із запуску і місце проведення першого повністю інтегрованого автономного польоту DART AE.