Речь идет о высокоскоростном самолете Dart AE от Hypersonix Launch Systems. Именно эта компания заключила контракт с DIU по созданию прототипа. И этот крылатый аппарат может подняться в воздух уже летом 2024 года.

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Австралийцы совместно с Пентагоном создают гиперзвуковую ракету

DART AE – это трехметровый крылатый аппарат в 300 килограммов, который может развивать скорость до 7 Махов (1 Мах – это скорость звука, которая составляет около 1235 километров в час). Это гиперзвуковая скорость – таковой ее считают, если она достигает 5 Махов и больше.

Аппарат может быть готов уже летом 2024 года в рамках усилий Пентагона, направленных на увеличение количества летных испытаний гиперзвуковых ракет.

При этом разведывательное управление Министерства обороны США уверяет, что сосредоточилось на ускорении внедрения коммерческих технологий и технологий двойного назначения для быстрого и масштабного решения оперативных задач.

Пентагон проводит исследования и разработку гиперзвуковых оборонных программ, в рамках чего и развернул проект "Возможности тестирования высокочастотных испытаний". Он позволяет коммерческим компаниям разрабатывать многоразовые и недорогие испытательные транспортные средства и уменьшить нагрузку на ресурсы Пентагона.

Заметь. Пентагон пока что уточняет детали миссии, учитывая условия полета, поставщика услуг по запуску и место проведения первого полностью интегрированного автономного полета DART AE.