Коли намагаються завербувати: розпізнай шпигуна за прийомами маніпуляції
Ворожі розвідники на нашій території працюють постійно, а в умовах війни – так і поготів. Звісно, щоб здобути якусь таємну інформацію, вони намагаються вербувати на свій бік помічників.
Джерело:24 канал
Це справа непроста, і потребує спеціальних навичок. Бо ж шпигуни здебільшого вербують непомітно для самої жертви. А отже – майстерними маніпуляторами. Поговоримо сьогодні на Men 24, як їх розпізнати.
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Забагато деталей
Щоб маніпуляція щодо тієї чи іншої людини вдалася, шпигун буде збирати про неї всю можливу інформацію.
- Від елементарної (дати й місце народження, національність, місце навчання і роботи, сімейний стан).
- І до приватної (захоплення, звички, особливості поведінки).
- Відстежує шпигун і всі можливі зв'язки потенційної жертви (дружні, родинні, а особливо – компроматні).
Виверти спілкування
Компромат – метод дієвий, але застосовують його не так і часто. Простіших прийомів маніпулювання вистачає і без того. Ось, до прикладу, кілька вивертів спілкування, за допомогою яких шпигуни впливають на людську свідомість.
Перепитування
Це коли маніпулятор вдає, що не зрозумів, про що говорить об'єкт маніпуляції – і починає його перепитувати. Але при цьому вставляє слова, які можуть повністю змінити сенс сказаного.
- Наприклад: "Думаєш, це погана ідея? А може в неї є таки якісь переваги?" Людина згадує переваги, і у такий спосіб начебто переконує саму ж себе до зміни точки зору.
Якщо ти знаєш методи маніпулювання, то зможеш їм і протистояти / Фото unsplash
Ігнорування й обгортання
Це коли маніпулятор прикидається, що йому нецікава розповідь співрозмовника. Що відбувається у такий момент? Жертва починає розпалюватися, прагнути привернути увагу, і непомітно для себе ж видає потрібну шпигуну інформацію.
- Протилежністю цього методу є, скажімо так, обгортання. Це коли маніпулятор розігрує максимальну увагу до співрозмовника, потурає будь-яким його примхам, хвалить, "зазирає до рота" – буквально обгортає собою.
Емоції і логіка
Емоції – це головні інструменти маніпуляторів. Розвідники та іншого штибу шахраї намагаються простими маніпуляціями викликати сильні емоції – адже вони розкривають людину.
- Потужний важіль отримає шпигун, якщо зможе викликати в об'єкта вербовки відчуття провини.
- Посилити природне бажання допомогти ближньому.
- Особливо ж потужно опір жертви вербування нейтралізує відчуття сорому.
Вихід один: за будь-яких обставин не дозволяй собі сильні емоції з чужими людьми. Для цього є рідні, близькі та друзі. Вони залюбки розділять з тобою і горе, і радість.
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