Когда пытаются завербовать: распознай шпиона по приемам манипуляции
Вражеские разведчики на нашей территории работают постоянно, а в условиях войны – так и подавно. Конечно, чтобы получить какую-то секретную информацию, они пытаются вербовать на свою сторону помощников.
Источник:24 канал
Это дело непростое, и требует специальных навыков. Ведь шпионы в основном вербуют незаметно для самой жертвы. А значит – являются искусными манипуляторами. Поговорим сегодня на Men 24, как их распознать.
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Чересчур деталей
Чтобы манипуляция по тому или иному человеку удалась, шпион будет собирать о нем всю возможную информацию.
- От элементарной (даты и места рождения, национальности, места учебы и работы, семейного положения).
- И до частной (увлечения, привычки, особенности поведения).
- Отслеживает шпион и все возможные связи потенциальной жертвы (дружеские, родственные, а особенно – компрометирующие).
Выверты общения
Компромат – метод действенный, но применяют его не так часто. Простых приемов манипулирования хватает и без этого. Вот, к примеру, несколько вывертов общения, с помощью которых шпионы влияют на человеческое сознание.
Переспрашивание
Это когда манипулятор делает вид, что не понял, о чем говорит объект манипуляции – и начинает его переспрашивать. Но при этом вставляет слова, которые могут полностью изменить смысл сказанного.
- Например: "Думаешь, это плохая идея? А может, у нее есть все же какие-то преимущества?" Человек вспоминает преимущества, и таким образом как бы подталкивает самого же себя к изменению точки зрения.
Если ты знаешь методы манипулирования, то сможешь им и противостоять / Фото unsplash
Игнорирование и обволакивание
Это когда манипулятор притворяется, что ему неинтересен рассказ собеседника. Что происходит в такой момент? Жертва начинает распаляться, стремиться привлечь внимание, и незаметно для себя выдает нужную шпиону информацию.
- Противоположностью этого метода является, скажем так, обволакивание. Это когда манипулятор разыгрывает максимальное внимание к собеседнику, потакает любым его капризам, хвалит, "заглядывает в рот" – буквально обволакивает собой.
Эмоции и логика
Эмоции – это главные инструменты манипуляторов. Разведчики и иного рода мошенники пытаются простыми манипуляциями вызвать сильные эмоции – ведь они раскрывают человека.
- Мощный рычаг получит шпион, если сможет вызвать у объекта вербовки ощущение вины.
- Усилить естественное желание помочь ближнему.
- Особенно мощно сопротивление жертвы вербовки нейтрализует ощущение стыда.
Выход один: при любых обстоятельствах не позволяй себе сильные эмоции с чужими людьми. Для этого есть родные, близкие и друзья. Они охотно разделят с тобой и горе, и радость.
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