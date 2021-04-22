Вражеские разведчики на нашей территории работают постоянно, а в условиях войны – так и подавно. Конечно, чтобы получить какую-то секретную информацию, они пытаются вербовать на свою сторону помощников.

Это дело непростое, и требует специальных навыков. Ведь шпионы в основном вербуют незаметно для самой жертвы. А значит – являются искусными манипуляторами. Поговорим сегодня на Men 24, как их распознать.

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Чересчур деталей

Чтобы манипуляция по тому или иному человеку удалась, шпион будет собирать о нем всю возможную информацию.

От элементарной (даты и места рождения, национальности, места учебы и работы, семейного положения).

И до частной (увлечения, привычки, особенности поведения).

Отслеживает шпион и все возможные связи потенциальной жертвы (дружеские, родственные, а особенно – компрометирующие).

Если с тобой заводит знакомство человек, о котором ты знаешь мало, а вот он о тебе знает подозрительно много – лучше такого знакомства избежать. Или хотя бы отнестись к нему с максимальной осторожностью.

Выверты общения

Компромат – метод действенный, но применяют его не так часто. Простых приемов манипулирования хватает и без этого. Вот, к примеру, несколько вывертов общения, с помощью которых шпионы влияют на человеческое сознание.

Переспрашивание

Это когда манипулятор делает вид, что не понял, о чем говорит объект манипуляции – и начинает его переспрашивать. Но при этом вставляет слова, которые могут полностью изменить смысл сказанного.

Например: "Думаешь, это плохая идея? А может, у нее есть все же какие-то преимущества?" Человек вспоминает преимущества, и таким образом как бы подталкивает самого же себя к изменению точки зрения.



Если ты знаешь методы манипулирования, то сможешь им и противостоять / Фото unsplash

Игнорирование и обволакивание

Это когда манипулятор притворяется, что ему неинтересен рассказ собеседника. Что происходит в такой момент? Жертва начинает распаляться , стремиться привлечь внимание, и незаметно для себя выдает нужную шпиону информацию.

Противоположностью этого метода является, скажем так, обволакивание . Это когда манипулятор разыгрывает максимальное внимание к собеседнику, потакает любым его капризам, хвалит, "заглядывает в рот" – буквально обволакивает собой.

К слову, как действовать, если тебя вербуют – пояснили в Службе безопасности Украины.

Эмоции и логика

Эмоции – это главные инструменты манипуляторов. Разведчики и иного рода мошенники пытаются простыми манипуляциями вызвать сильные эмоции – ведь они раскрывают человека.

Мощный рычаг получит шпион, если сможет вызвать у объекта вербовки ощущение вины.

Усилить естественное желание помочь ближнему.

Особенно мощно сопротивление жертвы вербовки нейтрализует ощущение стыда .

Выход один: при любых обстоятельствах не позволяй себе сильные эмоции с чужими людьми. Для этого есть родные, близкие и друзья. Они охотно разделят с тобой и горе, и радость.

В общем, из любого человека шпион может попытаться сделать марионетку. Но если ты осознаешь, кто и как тянет за ниточки – то можешь хотя бы попытаться противостоять.