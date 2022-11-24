Запуск неодноразово відкладали, та нарешті таки здійснили. Він поклав початок місії "Артеміда" (Artemis), що стало першим за майже 50 років великим кроком до повернення людей на Місяць.

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Коли ми житимемо на Місяці

"Оріон" зараз без пілотів, адже у першому рейсі має на меті перевірити свою здатність доставити капсулу на Місяць і назад. Але наступного разу очікується, що він візьме з собою астронавтів! Якщо все піде добре, той самий космічний корабель вперше з 1972 року відправить людей на поверхню Місяця, включаючи першу жінку-космонавта.

Тож який план?



Місяць стане більш "земним" до 2030 року / Фото @rawpixel

А план передбачає, що:

Екіпаж висадиться біля південного полюса Місяця, де проведе близько тижня у пошуках ознак води.

Якщо дорогоцінну у космосі рідину знайдуть, її можна буде використати для заправки ракет на шляху до Марса.

І тоді можна буде побудувати постійні людські поселення на Місяці – для підтримки гірничодобувної та наукової діяльності.

Це перший крок, який ми робимо до довгострокового дослідження глибокого космосу. Ми відправлятимемо людей на поверхню [Місяця], і вони житимуть на цій поверхні та займатимуться наукою,

– сказав керівник програми місячних космічних кораблів "Оріон" у NASA Говард Ху.

Представник космічного агентства переконаний: люди готові жити й працювати на Місяці. А зможуть втілити цю готовність до 2030 року.