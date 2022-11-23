Men 24 поділиться кількома порадами, які допоможуть зробити цей вечір спекотним. Пам'ятай про те, що росіянам нас не зламати. Тож продовжуємо кохатися, бо ми цього варті.

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Далі ми розповімо, як можна використати темряву на свою користь. Нехай вона стане відмінним доповненням до вашої пристрасної зустрічі. Насолоджуйтеся!

1. Запаліть свічки

Ясна річ, що у першу чергу необхідно запалити свічки. Вони ж можуть бути ледь не єдиним джерелом світла для вас обох. Важливо потурбуватися, щоб свічки:

забезпечували необхідною кількістю світла;

не були надто близько до займистих об'єктів;

не понищили килим або підлогу воском.

А ще свічки можна використати безпосередньо під час прелюдії. Ти ж пам'ятаєш, що можна пограти на температурних контрастах. Але тут потрібно бути максимально обережним. Ти ж не хочеш залишити опіки на тілі своєї коханої, коли крапатимеш на неї гарячий віск?



Свічки дарують не лише світло, а й затишок / Фото freepik

2. Увімкніть музику

Це не менш важливий момент. Ясна річ, що кохатися можна і в суцільній тиші. Але краще буде це робити під музичний супровід. Для цього можна увімкнути музику на смартфоні або ж нарешті використати радіо, яке ви купили напередодні.

До слова, радіо ще й дозволить дізнаватися про актуальні новини. Ба більше, там можуть сповістити про кінець повітряної тривоги, якщо вона триває у вашому регіоні.

P.S. ми б категорично не рекомендували кохатися під час повітряної тривоги. Ти ж пам'ятаєш, що ворог непередбачуваний. Тож він атакує не лише об'єкти критичної, а й цивільної інфраструктури.

3. Візьміть на озброєння ковдру

Як правило, ми не надто рекомендуємо займатися сексом під ковдрою. Але ж не у випадку, коли через ворога у квартирі надзвичайно холодно. Можете почати пестити один одного під ковдрою. І якщо вже вам стане надзвичайно гаряче, то можете сміливо скидати її.

Головне – ні в якому разі не брати з собою свічки під ковдру. Ви ж не хочете викликати пожежників через те, що пристрасть між вами буквально спалахнула?

4. Додайте тактильності

А ще ви можете цілком і повністю віддатися тактильним відчуттям. Задмухайте свічки та вивчайте кожен міліметр тіла один одного наосліп. Або майже, якщо за вікном не надто темно.



У темряві торкатися її тіла значно цікавіше / Фото freepik.diller

Це відмінний спосіб отримати ще більше задоволення. Адже нервові закінчення будуть під ще більшою напругою. А отже, кожен дотик і рух відчуватимуться інакше. А реакція тіла на них буде яскравішою та бурхливішою.

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Ворог може тимчасово позбавити нас тепла. Він може тимчасово залишити нас без світла і води. Але він не зможе відібрати у нас бажання жити та насолоджуватися життям. Тож ми закликаємо робити це. Але не забувай про свою безпеку. Не ігноруй повітряну тривогу та переходь відразу ж до укриття щойно лунають сирени!