У його новому відео багато льоду. Дуже багато льоду. Хлопець зробив гантелі, штангу з обтяжувачами, перекладину для підтягувань, а також лаву для жиму з льоду. Гайда дивитися, як виглядає крижане тренування нашого героя.

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Щоб створити заморожений тренувальний простір, Брауні зв'язався з Сандером Хуркенсом, власником Музею льоду, розташованого за 44 кілометрів від Північного полюса. Освоївши інструменти для різьблення по льоду, Брауні та Хуркенс, який, до речі, є національним чемпіоном Нідерландів з різьблення по льоду, приступають до роботи.

Дивися, як Брауні тренувався у крижаному спортзалі

Відразу ж зауважимо, що намагатися повторити побачене – не найкраща ідея. Варто розуміти, що лід може у будь-який момент розвалитися. Та й є дуже високі шанси обмороження рук.

"Музейна команда різьбярів явно прийняла виклик, отриманий в електронному листі, і виконала його на 110 відсотків. Створення лави, гантелей, пластин, брусів – це не робиться за кілька хвилин. До нашого приїзду вони працювали кілька днів", – говорить Брауні про скульптури, які були майстерно стилізовані так, щоб максимально бути схожим на справжнє обладнання.

Дивися на відео, як Брауні виконує крижане тренування:

Коли обладнання для тренажерного залу зібране, залишається лише одне: тренуватися.

Я справді не хочу нічого ламати. Цей спортзал справді можна використати?,

– з певним страхом каже він у відео.

Починає він з набору 4-кілограмових гантелей. Вони настільки круто виглядають, що дійсно страшно розбити такий інвентар під час тренувань. Взявши до рук здоровенну 20-кілограмову гирю, Брауні сідає на лаву. Потім він справляється з жимом крижаної штанги від грудей. Складність виникає з поперечиною для підтягування, яка дає тріщину в середині повторення. Але, на щастя, йому вдалося виконати усі вправи, які він планував.

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Винахідливості нашого героя немає меж. Тож не дивно, що він влаштував собі справжнє крижане тренування. Нам уже дуже цікаво, яким буде його наступний виклик.

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