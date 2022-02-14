Але не настільки більше, щоб ставало нудно. Тож пропонуємо до уваги кілька фактів про зимові Олімпійські ігри, знання яких сприятиме зростанню твого реноме любителя спорту.
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Абсолютно випадкові, але вкрай цікаві факти про зимові Олімпіади
Трохи статистики
- На перших зимових Олімпійських іграх у Шамоні в 1924 році брали участь 258 спортсменів з 16 країн. У Пхьончхані 2018 року було 2925 спортсменів з 92 країн.
- Єдина країна, яка вигравала золоту медаль на всіх зимових Олімпійських іграх – це Сполучені Штати Америки.
- В усіх зимових Олімпіадах брали участь 12 країн – Австрія, Канада, Фінляндія, Франція, Велика Британія, Угорщина, Італія, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія та США.
Трохи несподіваного
- Зимові Олімпійські ігри ніколи не проводили у країнах, розташованих на південь від екватора.
- Хокейні шайби на Олімпіади роблять з вулканізованої гуми й заморожують перед кожною грою, щоб зменшити тертя.
- Камінь для гри у керлінг роблять тільки з рідкісного щільного граніту, який добувають у Шотландії.
До 1992 року літні та зимові Ігри проводили в один і той самий рік / Фото unsplash
Трохи пояснень
- Слово ski ("лижі") – норвезьке, походить від давньоскандинавського skid, що приблизно означає "полоска дерева". Ну, або просто "дошка".
- Слово hockey ("хокей") походить від старофранцузького слова hocquet, яке означає "палка".
- До 1992 року літні та зимові Олімпійські ігри проводили впродовж одного календарного року.