Але не настільки більше, щоб ставало нудно. Тож пропонуємо до уваги кілька фактів про зимові Олімпійські ігри, знання яких сприятиме зростанню твого реноме любителя спорту.

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Абсолютно випадкові, але вкрай цікаві факти про зимові Олімпіади

Трохи статистики

На перших зимових Олімпійських іграх у Шамоні в 1924 році брали участь 258 спортсменів з 16 країн. У Пхьончхані 2018 року було 2925 спортсменів з 92 країн.

році брали участь 258 спортсменів з 16 країн. У Пхьончхані року було 2925 спортсменів з 92 країн. Єдина країна, яка вигравала золоту медаль на всіх зимових Олімпійських іграх – це Сполучені Штати Америки.

країна, яка вигравала золоту медаль на всіх зимових Олімпійських іграх – це Сполучені Штати Америки. В усіх зимових Олімпіадах брали участь 12 країн – Австрія, Канада, Фінляндія, Франція, Велика Британія, Угорщина, Італія, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія та США.

Трохи несподіваного

Зимові Олімпійські ігри ніколи не проводили у країнах, розташованих на південь від екватора.

від екватора. Хокейні шайби на Олімпіади роблять з вулканізованої гуми й заморожують перед кожною грою, щоб зменшити тертя.

на Олімпіади роблять з вулканізованої гуми й заморожують перед кожною грою, щоб зменшити тертя. Камінь для гри у керлінг роблять тільки з рідкісного щільного граніту, який добувають у Шотландії.



До 1992 року літні та зимові Ігри проводили в один і той самий рік / Фото unsplash

Трохи пояснень