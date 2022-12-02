Підозрюємо, ти теж не можеш уявити свого ранку без кави. Але в тебе, мабуть, теж поставало питання: коли можна пити останню чашку, щоб не страждати від безсоння. Ми маємо на нього відповідь.

Незалежно від того, п'ємо ми каву роками чи ні, наука стверджує, що існує певний час, упродовж якого можна нею насолоджуватися без зайвих переживань. Дізнайся, коли можна дозволити собі останню чашку кави, щоб не мати проблем зі сном.

Читай також Українські традиції та сучасні інновації: за що мільйони полюбили медову з перцем

Коли можна випити останню чашку кави

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Clinical Sleep Medicine Journal у США, вживання кофеїну за 6 годин до сну може затримати його на цілу годину.

Але це ще не все. Як пояснив Insider експерт з питань харчування, організму може знадобитися до 10 годин, щоб повністю вивести кофеїн. Уявляєш, цілих 10 годин! Тож, якщо зранку ти не обмежуєшся лиш однією чашкою кави, то вже філіжанка в обід може стати причиною появи безсоння. Тобі це треба?

Якщо враховувати цифри, озвучені вище, слід припинити пити каву за 8 – 10 годин до сну. Отже, якщо ти лягаєш у ліжко об 23:00, то остання чашка кави, яку ти можеш собі дозволити, має бути не пізніше 15:00, а краще – 13:00.

Ясна річ, що кофеїн може цілком і повністю не вийти з організму. Але цього часового вікна буде достатньо, щоб мінімізувати його вплив на тебе та твій сон.



Останню чашку кави варто пити за 10 годин до сну / Фото rawpixel

Якщо ж після роботи тебе кличуть на каву, то не варто відмовлятися. Рекомендуємо просто віддати перевагу напою без кофеїну. Так ти і гарно проведеш час з друзями, і не позбавлятимеш себе сну.

До слова, кофеїн міститься також у чорному та зеленому чаї. Зауважимо, що в останньому його може бути навіть більше, ніж у каві. Тож і цими напоями краще не зловживати. А от точно не матиме негативного впливу на твій сон вода. Її можеш пити, але і тут не перестарайся. Переповнений сечовий міхур може не дати тобі спати.

Варте уваги Так пити каву не можна: 5 звичок, через які ти почнеш завчасно старіти

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.