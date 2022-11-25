На цьому наголошує дієтологиня Ліза Московіц. Вона назвала кілька звичок, пов'язаних з кавою, які вкрай негативно впливають на твоє здоров'я та зовнішність.

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1. Кава замість сніданку

За словами експертки, "пропуск сніданку може призвести до менш поживної дієти". Тож у тебе будуть вищі шанси пришвидшити старіння свого організму. Зокрема у тих випадках, якщо ти замість ранкового прийому їжі віддаєш перевагу філіжанці кави. Дослідження показало, що ті, хто регулярно пропускав сніданок, мали вищий рівень зниження когнітивних функцій.

Експертка закликає, що у твоєму сніданку мають бути свіжі фрукти, цільні зерна, горіхи або насіння. Ранкова їжа має бути насичена клітковиною й антиоксидантами. Кава може бути частиною прийому, але не заміною.



Кава не може замінити тобі збалансований сніданок / Фото wayhomestudio

2. Надто багато цукру

Далеко не всі люблять пити еспресо. Тож не дивно, що ми додаємо до кави вершки, сиропи, молоко. Але все це може негативно впливати на наше здоров'я та пришвидшувати старість

Помірна кількість цукру у вашому раціоні – нормально, але перебір з пакетиками цукру щоразу, коли хочеться кави, може мати негативні наслідки,

– наголошує Московіц.

Регулярне споживання надмірної кількості цукру може сприяти швидшому старінню шкіри. З часом вона втрачатиме свою еластичність та здорове сяйво.

3. Кава замість води

Пам'ятай про необхідність пити воду. Це звичка, яку багато хто забуває виробити. Натомість ти спокійно можеш почати свій ранок з чашки кави. І це може стати причиною зневоднення. Що негативно впливає як на твоє здоров'я, так і на зовнішній стан.

За словами експертки, чашка кави зранку замість склянки води однозначно призведе до зневоднення. І це матиме не надто позитивні наслідки для шкіри, травлення, рівня енергії, засвоєння поживних речовин, а також суглобів.

4. П'єш каву і вдень, і вночі

Якщо ти вже і не можеш відмовитися від кави, то варто її пити лише зранку. Навіть якщо кофеїн не впливає на тебе ввечері, це зовсім не означає, що можна ним перенасичувати свій організм.

За словами Московіц, "кофеїн – стимулятор, який, якщо його споживати ближче до сну, порушить належний відпочинок". А це може негативно вплинути на імунну систему, настрій, енергію, обмін речовин. Та й на твій зовнішній вигляд, сам розумієш.



Надмірна кількість кави негативно впливає на самопочуття / Фото Drazen Zigic

5. Використовуєш штучні підсолоджувачі

Експертка підкреслює, що не всі підсолоджувачі приносять користь організму. Деякі можуть негативно впливати на рівень інсуліну та здоров'я кишківника. А це може спричинити бажання упродовж дня ласувати чимось солоденьким.

І тут ми повертаємося до того, що солодке негативно впливає на твій стан шкіри. Не варто ігнорувати це, якщо ти хочеш зберігати бадьорий і свіжий зовнішній вигляд якомога довше.

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