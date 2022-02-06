А поки розповімо про цікаві, а подекуди й дивовижні факти про зимові Олімпіади. Адже ці елітні змагання у холодну пору мають тривалу й захоплюючу історію.

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Денвергейт-1976

У 1970 році Міжнародний олімпійський комітет обрав Денвер у Сполучених Штатах Америки як місто проведення зимової Олімпіади 1976. Інші три кандидати – швейцарський Сьон, фінський Тампере і канадський Ванкувер – чимось та й поступилися.

Та коли американці порахували остаточні витрати , коли побачили, як усі зусилля по розбудові інфраструктури вплинуть на довкілля... Почали трохи обурюватися.

, коли побачили, як усі зусилля по розбудові інфраструктури вплинуть на довкілля... Почали трохи обурюватися. І от у 1972 році, коли відбувалися президентські вибори й чинний глава держави Річард Ніксон рухався до переобрання, виборці Колорадо відхилили випуск державних облігацій на 5 мільйонів доларів, які мали піти на допомогу в оплаті Ігор. І вже за тиждень Денвер склав повноваження міста-господаря Олімпіади.

Через таку несподіванку інші країни, які претендували на ці Ігри, втратили час на підготовку. Тож Олімпіаду вирішили провести там, де інфраструктура вже була, і були гроші – в австрійському Інсбруку, який приймав Ігри 1964 року.

Ніксон, до слова, вибори виграв. Та вже за два роки, у 1974, пішов у відставку після так званого Вотергейту – гучного політичного скандалу з прослуховуванням опонентів. Відтоді, що цікаво, приставка "гейт" стала частим гостем у позначеннях інших резонансних скандалів (як-от Ірангейт, Монікагейт, Кучмагейт, а тепер і Вагнергейт).



Денвер-1976 – Олімпіада, яка так ніколи й не відбулася / Фото Denver Library

Загроза зриву через відсутність снігу

Олімпіада 1964 року, мало хто вже про це пригадає, була під загрозою зриву – через відсутність снігу. Хоча морозний австрійський Інсбрук зазвичай на таке не страждав. І тут несподівано на допомогу прийшла армія.

Військові піднялися на сусідні засніжені гори й привезли понад 50 тисяч кубічних метрів снігу до лижних трас.

А ще й 20 тисяч брил льоду до трас для санного спорту та бобслею.

Сніг і лід солдати трамбували вручну. У підсумку – Ігри тогоріч пройшли на відмінно.