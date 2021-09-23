Місяць – те небесне тіло, яке кожен з нас може побачити неозброєним оком. Тож не дивно, що саме його у першу чергу хотіли відвідати люди, опанувавши космічну галузь. Але чи не надто оманливою нам здається близькість з Місяцем? Спробуймо розібратися разом з Men 24!

Часто, коли ми бачимо зображення Землі та Місяця, вони виглядають дуже близькими один до одної. Але чи так є насправді? Почасти так, а почасти – ні.

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Скільки кілометрів розділяють Місяць і Землю

Якщо вірити науковцям, то Місяць та Землю розділяють приголомшливі 384 440 кілометрів. Якщо ж хочеш наочніше, то це приблизно 30 земних куль, або ж 712 поїздок зі Львова до Києва.

Спробуймо точніше пройтися по цьому питанню. Відстань до Місяця варіюється у межах його орбіти:

в апогеї це 405 696 кілометрів від Землі;

в перигеї – ближче, 363 104 кілометри.

Звідсіля й середнє значення – 384 440 кілометрів, про які ми згадали вище. А це майже у 60 разів перевищує радіус нашої планети.



Між Місяцем і Землею 384 440 кілометрів / Фото Unsplash

Але багато науковців свято переконані, що раніше Місяць був значно ближчим до Землі. Моделювання показало, що під час утворення, супутник нашої планети перебував на відстані у 3 – 5 разів більшої, ніж радіус Землі. А це означає, що раніше ця відстань сягала 20 – 30 тисяч кілометрів.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.

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До слова, існує гіпотеза, що Місяць утворився, коли об'єкт розміром приблизно з Марс, врізався у Землю. Удар був настільки сильним, що викинув на орбіту велику кількість мантії нашої планети. Цей матеріал рівномірно злився, сформувавши супутник нашої планети, яким ми можемо милуватися щовечора. Але про це розповімо іншого разу...

