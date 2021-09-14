Бо дискусія щодо цього іноді дійсно потребує спеціальних знань, які не лежать на поверхні. Але є й космічні міфи, які просто шокують.

Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу

Наприклад, багато людей вірили, що…

Місяць стане зеленим

Чутки про це з'явилися у 2016. Мовляв, Місяць стане зеленим, бо... Бо кілька планет стали в ряд і моторошно засяяли – вперше з 1596 року. Важко вловити силу аргументу, а проте міф розлетівся мережею.

Насправді Місяць ніколи не ставав і не стане зеленим.

Червоним – так, може, під час місячного затемнення, коли проходить крізь тінь Землі. А зеленому кольору взятися нізвідки.



Земля у темряві й зелений місяць – це тільки фантазії / Колаж 24 каналу

Земля зануриться у темряву на два тижні

У липні 2015 року портал NewsWatch33 опублікував статтю, у якій цілком серйозно стверджував: у поточному вже році на Землі буде 15 днів повної темряви.

Прямо скажемо, портал цей традиційно продукує фейкові новини, але в цьому випадку навіть не був оригінальним. Така ідея вже вигулькувала у мережі неодноразово, але чому саме ця публікація стала резонансною.

Звісно, на Землі у 2015 жодної багатодобової темряви не було. Узагалі, на нашій планеті темрява є тільки там, куди не сягає сонячне світло:

На частині планети під час обертання Землі навколо осі.

І під час повних сонячних затемнень.

Але навіть тоді Земля ніколи не буває повністю у темряві.