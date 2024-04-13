Які бувають види затемнення і коли відбудеться наступне

Після вражаючого повного затемнення 8 квітня доведеться трохи почекати, щоб побачити щось подібне знову. Коли саме трапиться наступне повне або часткове затемнення? Розповімо тобі про дати, які варто занотувати у своєму календарі.

Загалом явище затемнення трапляється в масштабі історії людства порівняно часто й оточене теоріями та забобонами. Воно відбувається, коли Місяць заходить перед Сонцем або навпаки, внаслідок чого небо темніє, а іноді формується кільце інтенсивного світла, яке скидається на щось потойбічне.

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А отже й надихало на виникнення міфів, а згодом – на створення фільмів і серіалів. До прикладу, в серіалі "Аватар: Легенда про Аанга" затемнення впливає на духів Сонця і Місяця, що дає відповідну перевагу народам вогню або води. У реальному світі нічого такого не відбувається, але затемнення все ж приголомшливі, тож ніхто не хоче їх пропустити.

Коли наступне повне затемнення

Повні затемнення трапляються рідше за часткові. У випадку повного сонячного затемнення наступне в США можна буде побачити в серпні 2044 року, частково у Європі – у 2026, а на території України – аж у 2135.

Коли буде наступне часткове затемнення

Наступне затемнення в календарі – часткове місячне затемнення, яке можна буде побачити в деяких частинах Азії, Північної та Південної Америки у період з 17 вересня по 18 вересня 2024 року.

Після цього буде ще одне кільцеподібне сонячне затемнення 22 жовтня, яке також буде видно в деяких частинах Південної Америки, Тихого океану та Атлантики. А 17 жовтня відбудеться ще одне місячне затемнення, але малопомітне.

за часткового місячного затемнення Земля перетинає шлях між Сонцем і Місяцем, але не вирівнюється ідеально з обома астрономічними об'єктами. Тому тінь нашої планети не повністю закриває повний місяць.

Повне затемнення трапляється рідше, а часткові вже можна занотовувати у календар / Фото AP Photo, Fernando Llan

Які бувають типи затемнень

Як пояснює National Geographic, є два основні типи затемнень, які мають також свої різновиди.

Сонячне затемнення – коли Місяць розташовується між Землею і Сонцем, блокуючи повністю або частково сонячне світло і відкидаючи тінь на земну поверхню. Розрізняють три його типи:

Повне сонячне затемнення – коли Місяць повністю закриває Сонце і видно лише корону та тільки в певних частинах Землі.

сонячне затемнення – коли Місяць повністю закриває Сонце і видно лише корону та тільки в певних частинах Землі. Часткове сонячне затемнення – коли Місяць закриває лише частину Сонця, створюючи ефект, ніби Сонце відкусило від нього шматок.

сонячне затемнення – коли Місяць закриває лише частину Сонця, створюючи ефект, ніби Сонце відкусило від нього шматок. Кільцеподібне сонячне затемнення – коли Місяць розташувався далі від Землі на своїй орбіті, тому його видимий розмір менший, ніж у Сонця, він не закриває його повністю і навколо нього формується світле кільце.

Місячне затемнення – коли Земля опиняється між Місяцем і Сонцем, відкидаючи свою тінь на місячну поверхню. Тут розрізняють два типи: