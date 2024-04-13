Загалом явище затемнення трапляється в масштабі історії людства порівняно часто й оточене теоріями та забобонами. Воно відбувається, коли Місяць заходить перед Сонцем або навпаки, внаслідок чого небо темніє, а іноді формується кільце інтенсивного світла, яке скидається на щось потойбічне.
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А отже й надихало на виникнення міфів, а згодом – на створення фільмів і серіалів. До прикладу, в серіалі "Аватар: Легенда про Аанга" затемнення впливає на духів Сонця і Місяця, що дає відповідну перевагу народам вогню або води. У реальному світі нічого такого не відбувається, але затемнення все ж приголомшливі, тож ніхто не хоче їх пропустити.
Коли наступне повне затемнення
Повні затемнення трапляються рідше за часткові. У випадку повного сонячного затемнення наступне в США можна буде побачити в серпні 2044 року, частково у Європі – у 2026, а на території України – аж у 2135.
Коли буде наступне часткове затемнення
Наступне затемнення в календарі – часткове місячне затемнення, яке можна буде побачити в деяких частинах Азії, Північної та Південної Америки у період з 17 вересня по 18 вересня 2024 року.
Після цього буде ще одне кільцеподібне сонячне затемнення 22 жовтня, яке також буде видно в деяких частинах Південної Америки, Тихого океану та Атлантики. А 17 жовтня відбудеться ще одне місячне затемнення, але малопомітне.
Повне затемнення трапляється рідше, а часткові вже можна занотовувати у календар / Фото AP Photo, Fernando Llan
Які бувають типи затемнень
Як пояснює National Geographic, є два основні типи затемнень, які мають також свої різновиди.
Сонячне затемнення – коли Місяць розташовується між Землею і Сонцем, блокуючи повністю або частково сонячне світло і відкидаючи тінь на земну поверхню. Розрізняють три його типи:
- Повне сонячне затемнення – коли Місяць повністю закриває Сонце і видно лише корону та тільки в певних частинах Землі.
- Часткове сонячне затемнення – коли Місяць закриває лише частину Сонця, створюючи ефект, ніби Сонце відкусило від нього шматок.
- Кільцеподібне сонячне затемнення – коли Місяць розташувався далі від Землі на своїй орбіті, тому його видимий розмір менший, ніж у Сонця, він не закриває його повністю і навколо нього формується світле кільце.
Місячне затемнення – коли Земля опиняється між Місяцем і Сонцем, відкидаючи свою тінь на місячну поверхню. Тут розрізняють два типи:
- Повне місячне затемнення – коли Місяць повністю проходить через тінь Землі, тому його видно з червонуватим відтінком (тому його прозвали "кривавим Місяцем").
- Часткове місячне затемнення – коли частина Місяця проходить через тінь Землі, внаслідок чого місячна поверхня темніє.