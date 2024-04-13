В целом явление затмения случается в масштабе истории человечества сравнительно часто и окружено теориями и суевериями. Оно происходит, когда Луна заходит перед Солнцем или наоборот, в результате чего небо темнеет, а иногда формируется кольцо интенсивного света, которое похоже на что-то потустороннее.
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А значит и вдохновляло на возникновение мифов, а впоследствии – на создание фильмов и сериалов. К примеру, в сериале "Аватар: Легенда об Аанге" затмение влияет на духов Солнца и Луны, что дает соответствующее преимущество народам огня или воды. В реальном мире ничего такого не происходит, но затмения все же потрясающие, так что никто не хочет их пропустить.
Когда следующее полное затмение
Полные затмения случаются реже чем частичные. В случае полного солнечного затмения следующее в США можно будет увидеть в августе 2044 года, частично в Европе – в 2026, а на территории Украины – аж в 2135.
Когда будет следующее частичное затмение
Следующее затмение в календаре – частичное лунное затмение, которое можно будет увидеть в некоторых частях Азии, Северной и Южной Америки в период с 17 сентября по 18 сентября 2024 года.
После этого будет еще одно кольцеобразное солнечное затмение 22 октября, которое также будет видно в некоторых частях Южной Америки, Тихого океана и Атлантики. А 17 октября состоится еще одно лунное затмение, но малозаметное.
Полное затмение случается реже, а частичные уже можно записывать в календарь / Фото AP Photo, Fernando Llan
Какие бывают типы затмений
Как объясняет National Geographic, есть два основных типа затмений, которые имеют также свои разновидности.
Солнечное затмение – когда Луна располагается между Землей и Солнцем, блокируя полностью или частично солнечный свет и отбрасывая тень на земную поверхность. Различают три его типа:
- Полное солнечное затмение – когда Луна полностью закрывает Солнце и видна лишь корона и только в определенных частях Земли.
- Частичное солнечное затмение – когда Луна закрывает лишь часть Солнца, создавая эффект, будто Солнце откусило от него кусок.
- Кольцеобразное солнечное затмение – когда Луна расположилась дальше от Земли на своей орбите, поэтому ее видимый размер меньше, чем у Солнца, она не закрывает его полностью и вокруг него формируется светлое кольцо.
Лунное затмение – когда Земля оказывается между Луной и Солнцем, отбрасывая свою тень на лунную поверхность. Здесь различают два типа:
- Полное лунное затмение – когда Луна полностью проходит через тень Земли, поэтому ее видно с красноватым оттенком (поэтому ее прозвали "кровавой Луной").
- Частичное лунное затмение – когда часть Луны проходит через тень Земли, вследствие чего лунная поверхность темнеет.