SpaceX запустить мисливця за темною енергією Euclid з унікальними особливостями

Європейський зонд Euclid після запуску допоможе відкрити темний всесвіт. А полетить він на ракеті SpaceX Falcon 9 вже 1 липня з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Запуск планують на 15:11 за Гринвічем (за Києвом це 18:11). Його будуть транслювати в прямому ефірі безплатно.

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Мисливець за темною матерією і темною енергією

Euclid має на меті точніше, ніж будь-коли раніше, показати масштаби та вплив темного всесвіту, що має численні наслідки: як всесвіт зростав у перші дні свого існування, як галактики об'єднуються і чому розширення всесвіту прискорюється.

Темна енергія і темна матерія виявляють себе через досить тонкі зміни, які вносять у вигляд об'єктів у видимому всесвіті. Інакше ми про них не дізнаємося,

– пояснив науковець Рене Лаурейс.

Ці зміни можна буде легше нанести на карту і змоделювати за допомогою гострого зору "Евкліда" – мовиться про два інструменти, які спеціалізуються на інфрачервоних (теплових) і візуальних довжинах хвиль.

поле зору телескопа дорівнює половині квадратного градуса неба за раз. І це дуже багато, якщо порівнювати з телескопами Хаббл чи Вебб.



Космічний телескоп Euclid Європейського космічного агентства / Фото Thales Alenia Space

Що варто знати про "Евкліда"