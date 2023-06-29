Запуск планують на 15:11 за Гринвічем (за Києвом це 18:11). Його будуть транслювати в прямому ефірі безплатно.
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Мисливець за темною матерією і темною енергією
Euclid має на меті точніше, ніж будь-коли раніше, показати масштаби та вплив темного всесвіту, що має численні наслідки: як всесвіт зростав у перші дні свого існування, як галактики об'єднуються і чому розширення всесвіту прискорюється.
Темна енергія і темна матерія виявляють себе через досить тонкі зміни, які вносять у вигляд об'єктів у видимому всесвіті. Інакше ми про них не дізнаємося,
– пояснив науковець Рене Лаурейс.
Ці зміни можна буде легше нанести на карту і змоделювати за допомогою гострого зору "Евкліда" – мовиться про два інструменти, які спеціалізуються на інфрачервоних (теплових) і візуальних довжинах хвиль.
Космічний телескоп Euclid Європейського космічного агентства / Фото Thales Alenia Space
Що варто знати про "Евкліда"
- Період введення в експлуатацію Euclid триватиме 8 місяців.
- Працюючи в стабільних гравітаційних умовах на орбіті Місяця, які мінімізують використання палива, апарат ретельно протестує свої інструменти й системи, перш ніж буде сертифікований для повноцінної роботи.
- Це станеться десь у квітні 2024 року, але перші зображення Euclid будуть опубліковані вже через кілька місяців після запуску.
- Що саме спостерігатиме "Евклід", тримають у суворій таємниці, але це будуть "відомі об'єкти поблизу".
- Загалом Euclid працюватиме щонайменше 6 років, та буде спостерігати 15 000 квадратних градусів з роздільною здатністю та на глибину, які ніколи раніше не були досяжними.