Запуск планируют на 15:11 по Гринвичу (по Киеву это 18:11). Его будут транслировать в прямом эфире бесплатно.
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Охотник за темной материей и темной энергией
Euclid преследует цель точнее, чем когда-либо ранее, показать масштабы и влияние темной вселенной, что имеет многочисленные последствия: как вселенная росла в первые дни своего существования, как галактики объединяются и почему расширение вселенной ускоряется.
Темная энергия и темная материя проявляют себя через достаточно тонкие изменения, которые вносятся в вид объектов в видимой вселенной. Иначе мы о них не узнаем,
– объяснил ученый Рене Лаурейс.
Эти изменения можно будет легче нанести на карту и смоделировать с помощью острого зрения "Эвклида" – речь о двух инструментах, специализирующихся на инфракрасных (тепловых) и визуальных длинах волн.
Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства / Фото Thales Alenia Space
Что стоит знать об "Эвклиде"
- Период ввода в эксплуатацию Euclid будет длиться 8 месяцев.
- Работая в стабильных гравитационных условиях на орбите Луны, минимизирующей использование топлива, аппарат тщательно протестирует свои инструменты и системы, прежде чем будет сертифицирован для полноценной работы.
- Это произойдет в апреле 2024 года, но первые изображения Euclid будут опубликованы уже через несколько месяцев после запуска.
- Что именно будет наблюдать "Эвклид", держат в строжайшей тайне, но это будут "известные объекты поблизости".
- В целом Euclid будет работать не менее 6 лет и будет наблюдать 15 000 квадратных градусов с разрешением и на глубину, которых никогда ранее не достигали.