Запуск планируют на 15:11 по Гринвичу (по Киеву это 18:11). Его будут транслировать в прямом эфире бесплатно.

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Охотник за темной материей и темной энергией

Euclid преследует цель точнее, чем когда-либо ранее, показать масштабы и влияние темной вселенной, что имеет многочисленные последствия: как вселенная росла в первые дни своего существования, как галактики объединяются и почему расширение вселенной ускоряется.

Темная энергия и темная материя проявляют себя через достаточно тонкие изменения, которые вносятся в вид объектов в видимой вселенной. Иначе мы о них не узнаем,

– объяснил ученый Рене Лаурейс.

Эти изменения можно будет легче нанести на карту и смоделировать с помощью острого зрения "Эвклида" – речь о двух инструментах, специализирующихся на инфракрасных (тепловых) и визуальных длинах волн.

Что интересно, поле зрения телескопа равно половине квадратного градуса неба за раз. И это очень много, если сравнивать с телескопами Хаббл или Уэбб.



Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства / Фото Thales Alenia Space

Что стоит знать об "Эвклиде"