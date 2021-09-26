Джош Бріджес, колишній "морський котик" США і шестиразовий учасник CrossFit Games. Нещодавно він поділився одним зі своїх тренувань з Morning Chalk Up.
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Тренування, яким поділився Бріджес, перевірить твою розумову стійкість, фізичну силу та працездатність серцево-судинної системи у трьох різних рухах.
"Дихайте на Берпі, дотримуйтеся великих сетів на чистках / йдіть безперервно і відновлюйте хватку на бігу", – порадив Бріджес.
Потужне тренування 21-15-9 від колишнього "морського котика"
Для розігріву
3 раунди:
- 15-метрове ведмеже повзання
- відтискання з опусканням і підйомом на руках
- 5 Берпі зі стрибком у висоту
- 15 метрів прогулянки навпочіпки
Тренування на час, 21-15-9 повторень:
- Берпі
- Силове очищення зі штангою (42,5 кілограма / 30 кілограмів) або силове очищення з гантелями (22,5 кілограма / 15 кілограмів)
- Біг на 400 метрів
- Твій час обмежений: потрібно вкластися у 15 хвилин, тож постав таймер. Якщо не впорався з першого разу, тоді спробуй наступного покращити показник.
Це тренування зруйнує спортивну рутину / Фото Unsplash
Заминка
2 раунди:
- Поза дитини – 60 секунд
- Розтяжка голуба – 30 секунд на кожну сторону
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