Джош Бріджес, колишній "морський котик" США і шестиразовий учасник CrossFit Games. Нещодавно він поділився одним зі своїх тренувань з Morning Chalk Up.

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Тренування, яким поділився Бріджес, перевірить твою розумову стійкість, фізичну силу та працездатність серцево-судинної системи у трьох різних рухах.

"Дихайте на Берпі, дотримуйтеся великих сетів на чистках / йдіть безперервно і відновлюйте хватку на бігу", – порадив Бріджес.

Потужне тренування 21-15-9 від колишнього "морського котика"

Для розігріву

3 раунди:

15-метрове ведмеже повзання

відтискання з опусканням і підйомом на руках

5 Берпі зі стрибком у висоту

15 метрів прогулянки навпочіпки

Тренування на час, 21-15-9 повторень:

Берпі Силове очищення зі штангою (42,5 кілограма / 30 кілограмів) або силове очищення з гантелями (22,5 кілограма / 15 кілограмів) Біг на 400 метрів

Твій час обмежений: потрібно вкластися у 15 хвилин, тож постав таймер. Якщо не впорався з першого разу, тоді спробуй наступного покращити показник.



Це тренування зруйнує спортивну рутину / Фото Unsplash

Заминка

2 раунди:

Поза дитини – 60 секунд

Розтяжка голуба – 30 секунд на кожну сторону

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Візьми на озброєння цей комплекс, щоб зробити своє тренування цікавішим. Гарантуємо, тобі сподобається можливість урізноманітнити рутину, в яку ти загрузнув.