Не став винятком її останній пост. На ньому Наталія Денисенко позує у білому купальнику під час відпочинку на Червоному морі. Гайда насолоджуватися порцією спокуси разом з Men 24!

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Підписники акторки були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Вони буквально засипали Наталію Денисенко компліментами. Тож спочатку читай найкращі з них, а потім милуйся красою зірки серіалу "Кріпосна":

"Красуня";

"Наталочка, у вас фігура – просто вогонь";

"Як же красиво";

"Просто супер";

"Неможливо заплющити очі на цю красу";

"Наталя, дуже круто";

"Ви – неймовірна красуня. Точніше, суперкрасуня";

"Прекрасна русалка".



Наталія Денисенко у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Денисенко



Наталія Денисенко у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Денисенко

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Мусимо визнати, що чоловікові Наталії Денисенко шалено пощастило. Мати поруч з собою таку красуню – це щось. Ми ж можемо хіба підписатися на акторку та милуватися нею. Це, маємо надію, не стане причиною для ревнощів з його сторони.