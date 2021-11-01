Як зробити комплімент дівчині: топ-100 фраз, які змусять її серце битись частіше
Джерело:24 канал
Якщо ви хочете завжди радувати свою кохану і підіймати їй настрій в будь-якій ситуації, то краще за все опанувати тонке мистецтво компліментів. Приємні слова про зовнішність і особисті якості знайдуть відгук у її серці та зможуть зміцнити ваші ніжні почуття. Важливо робити компліменти дівчині щиро. Уникайте фальші, надмірних перебільшень або безглуздих порівнянь.
Щоб вразити кохану приємними словами, важливо відточувати навички легкого флірту і компліментів. Якихось суворих правил не існує: кожен чоловік повинен вміти орієнтуватися в ситуації, що склалася, і помічати особливості своєї партнерки.
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Однак, якщо красномовство – не ваша сильна сторона, то зверніть увагу на підготовлені нами приклади компліментів на всі випадки життя.
У прозі
- Твої очі сяють яскравіше, ніж сонце. Я готовий милуватися ними завжди та всюди!
- Коли я бачу твою посмішку, то мені здається, що я зараз розтану або полечу на небеса.
- Поруч із тобою мені ніколи не буває нудно.
- Ти дивуєш мене все більше і більше з кожним днем. Я шалено щасливий проводити з тобою час.
- Твоїй фігурі можуть позаздрити навіть супермоделі.
- Відразу видно, що ти любиш спорт і ведеш активний спосіб життя. У тебе прекрасне гнучке тіло!
- Іноді, коли я милуюся тобою, то забуваю про все на світі. У такі моменти я виглядаю відстороненим, не гнівайся на мене, будь ласка.
- Ти – найяскравіший приклад того, що краса – це могутня сила.
- Твої очі та посмішка випромінюють тепло, і мені так приємно знаходитися поряд із тобою.
- Твоя посмішка може зробити будь-який день кращим. Я постараюся зробити все, щоб ти посміхалася частіше.
- Твій стиль в одязі дуже елегантний і продуманий. Ти дійсно вмієш підкреслити свою красу та індивідуальність.
- Сьогодні ти особливо чарівна і спокуслива в цій сукні.
- Твій запах зводить мене з розуму!
- Коли я вперше почув твій сміх, то був по-справжньому зачарований. Готовий слухати його вічно.
- Ти – найважливіша людина в моєму житті.
- У тебе є унікальний дар слухати та чути співрозмовника.
- Ти є одною з найцікавіших людей в моєму оточенні, з тобою час летить непомітно.
- Твоя доброта підкорила моє серце.
- Я дивуюся, як ти постійно генеруєш такі оригінальні та захоплюючі ідеї.
- Ти талановита в усьому, чим займаєшся.
- Твій голос схожий на чарівну мелодію, і мені дуже подобається його слухати.
- Ти завжди виходиш на зв'язок тоді, коли я думаю про тебе.
- Я вважаю тебе сильною особистістю, яка завжди знайде вихід з будь-якої ситуації. Але я ніколи не залишу тебе наодинці з твоїми проблемами.
- Шкода, що ми не познайомилися раніше. Занадто багато часу згаяно!
- Я хотів би завжди тримати тебе у своїх обіймах.
- Будь-яка дівчина може взяти з тебе приклад.
- Ти завжди вмієш заспокоїти та підтримати мене.
- Навіть твої капризи викликають у мене розчулення.
- Прогулянка з тобою для мене краща, ніж самі захоплюючі пригоди з кимось іншим.
- Поруч з тобою я стаю самим собою.
- Ти даруєш мені затишок і тепло.
- Я кожен день дякую долі за зустріч з тобою.
- Ти відмінно мене знаєш і влаштовуєш мені найкращі сюрпризи.
- Навіть якщо ми поруч цілу добу – мені цього мало.
- Іноді мені здається, що ти читаєш мої думки та краще за всіх розумієш мої почуття.
- Для мене радість – просто бути з тобою.
- Ти неймовірно цікава співрозмовниця.
- Завжди залишайся собою, адже ти дивовижна дівчина.
- Ти не боїшся діяти.
- Чесність і відкритість – одні з кращих якостей в тобі.
- Ти дуже кумедна і дотепна.
- Твій магнетизм зачаровує.
- Я тобою повністю підкорений.
- З перших хвилин знайомства ти зачарувала мене собою.
- У тобі прекрасне абсолютно все.
- Ти надихаєш мене ставати кращим.
- Спасибі за те, що ти є в моєму житті.
- У тебе музикальний слух.
- Поруч з тобою я відчуваю себе героєм.
- Я не можу описати словами, яка ти важлива для мене.
- Ти – моє натхнення.
- Ми з тобою – споріднені душі.
- Твоя думка для мене на першому місці.
- Ти чарівна у своїх примхах.
- Ти – мій найкращий друг.
- Я вважаю, що таких, як ти, більше немає і ніколи не буде.
- Ти завжди підіймаєш мені настрій.
- Думки про тебе допомагають мені впоратися з будь-якими проблемами.
- Твоя інтуїція схожа на магію.
- Ми розуміємо один одного з пів слова.
- Завдяки тобі я знайшов впевненість у своїх силах.
- У тебе талант виступати на публіці.
- У тебе є все необхідне, щоб домогтися успіху.
- Ти схожа на принцесу з казки.
- Твоє самовдосконалення заслуговує на повагу.
- Ти зможеш все, якщо повіриш у себе.
- Ціную твою індивідуальність.
- Ти вмієш визнавати свою неправоту.
- У тебе незгасний інтерес до світу.
- Ти допомагаєш мені в усіх моїх починаннях.
- Мені подобається твоя любов до читання.
- Ти приголомшливо готуєш. Я навіть боюся набрати вагу від твоїх чудових страв.
- Хочу поїхати з тобою на край світу.
- Твоя краса зводить мене з розуму.
- У тебе незвичайний колір очей, що зачаровує мене.
- Твоє волосся, як шовк.
- Ти виглядаєш, як янгол.
- Ти досконала в моїх очах.
- Твоїй чарівності неможливо протистояти.
- Іноді ти поводишся як мила дитина.
- Ти – моя мрія, що збулася.
- Твої губи створені для поцілунків.
- Сьогодні ти прекрасна, як і завжди.
- Твій погляд зачаровує.
- З кожним днем мене тягне до тебе все сильніше.
- Твоя фігура приголомшує уяву!
- Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав.
- Не можу відвести від тебе очей!
- Ти особлива і не схожа на інших.
- Твоя посмішка сниться мені щоночі.
- Хочу, щоб це побачення ніколи не закінчувалося.
- Ти дуже ніжна.
- Думаю про тебе кожну хвилину.
- Я готовий на все заради твого щастя.
- Ніколи не думав, що зможу так закохатися.
- Ти найкраща в світі.
- Я ще ніколи не був такий щасливий, як поруч із тобою.
- Для мене ти завжди будеш на першому місці.
- Я закохався у твій невимушений сміх.
- Ти приголомшлива жінка, і я готовий заради тебе на все.
У віршах
Здивуйте кохану, процитувавши вірш відомого класика. Вивчіть кілька рядків, які продемонструють ваші почуття та емоції. Дівчина обов'язково оцінить ваші старання. Якщо ж стосунки надихають вас на власну творчість, то не соромтеся. Підготуйте невеликий вірш і за романтичних обставин піднесіть обраниці вашу любов у вишуканій римі.