Як зробити комплімент дівчині: топ-100 фраз, які змусять її серце битись частіше

1 листопада 2021 , 13:07
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Джерело:

24 канал

Якщо ви хочете завжди радувати свою кохану і підіймати їй настрій в будь-якій ситуації, то краще за все опанувати тонке мистецтво компліментів. Приємні слова про зовнішність і особисті якості знайдуть відгук у її серці та зможуть зміцнити ваші ніжні почуття. Важливо робити компліменти дівчині щиро. Уникайте фальші, надмірних перебільшень або безглуздих порівнянь.

Щоб вразити кохану приємними словами, важливо відточувати навички легкого флірту і компліментів. Якихось суворих правил не існує: кожен чоловік повинен вміти орієнтуватися в ситуації, що склалася, і помічати особливості своєї партнерки.

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Однак, якщо красномовство – не ваша сильна сторона, то зверніть увагу на підготовлені нами приклади компліментів на всі випадки життя.

У прозі

  1. Твої очі сяють яскравіше, ніж сонце. Я готовий милуватися ними завжди та всюди!
  2. Коли я бачу твою посмішку, то мені здається, що я зараз розтану або полечу на небеса.
  3. Поруч із тобою мені ніколи не буває нудно.
  4. Ти дивуєш мене все більше і більше з кожним днем. Я шалено щасливий проводити з тобою час.
  5. Твоїй фігурі можуть позаздрити навіть супермоделі.
  6. Відразу видно, що ти любиш спорт і ведеш активний спосіб життя. У тебе прекрасне гнучке тіло!
  7. Іноді, коли я милуюся тобою, то забуваю про все на світі. У такі моменти я виглядаю відстороненим, не гнівайся на мене, будь ласка.
  8. Ти – найяскравіший приклад того, що краса – це могутня сила.
  9. Твої очі та посмішка випромінюють тепло, і мені так приємно знаходитися поряд із тобою.
  10. Твоя посмішка може зробити будь-який день кращим. Я постараюся зробити все, щоб ти посміхалася частіше.
  11. Твій стиль в одязі дуже елегантний і продуманий. Ти дійсно вмієш підкреслити свою красу та індивідуальність.
  12. Сьогодні ти особливо чарівна і спокуслива в цій сукні.
  13. Твій запах зводить мене з розуму!
  14. Коли я вперше почув твій сміх, то був по-справжньому зачарований. Готовий слухати його вічно.
  15. Ти – найважливіша людина в моєму житті.
  16. У тебе є унікальний дар слухати та чути співрозмовника.
  17. Ти є одною з найцікавіших людей в моєму оточенні, з тобою час летить непомітно.
  18. Твоя доброта підкорила моє серце.
  19. Я дивуюся, як ти постійно генеруєш такі оригінальні та захоплюючі ідеї.
  20. Ти талановита в усьому, чим займаєшся.
  21. Твій голос схожий на чарівну мелодію, і мені дуже подобається його слухати.
  22. Ти завжди виходиш на зв'язок тоді, коли я думаю про тебе.
  23. Я вважаю тебе сильною особистістю, яка завжди знайде вихід з будь-якої ситуації. Але я ніколи не залишу тебе наодинці з твоїми проблемами.
  24. Шкода, що ми не познайомилися раніше. Занадто багато часу згаяно!
  25. Я хотів би завжди тримати тебе у своїх обіймах.
  26. Будь-яка дівчина може взяти з тебе приклад.
  27. Ти завжди вмієш заспокоїти та підтримати мене.
  28. Навіть твої капризи викликають у мене розчулення.
  29. Прогулянка з тобою для мене краща, ніж самі захоплюючі пригоди з кимось іншим.
  30. Поруч з тобою я стаю самим собою.
  31. Ти даруєш мені затишок і тепло.
  32. Я кожен день дякую долі за зустріч з тобою.
  33. Ти відмінно мене знаєш і влаштовуєш мені найкращі сюрпризи.
  34. Навіть якщо ми поруч цілу добу – мені цього мало.
  35. Іноді мені здається, що ти читаєш мої думки та краще за всіх розумієш мої почуття.
  36. Для мене радість – просто бути з тобою.
  37. Ти неймовірно цікава співрозмовниця.
  38. Завжди залишайся собою, адже ти дивовижна дівчина.
  39. Ти не боїшся діяти.
  40. Чесність і відкритість – одні з кращих якостей в тобі.
  41. Ти дуже кумедна і дотепна.
  42. Твій магнетизм зачаровує.
  43. Я тобою повністю підкорений.
  44. З перших хвилин знайомства ти зачарувала мене собою.
  45. У тобі прекрасне абсолютно все.
  46. Ти надихаєш мене ставати кращим.
  47. Спасибі за те, що ти є в моєму житті.
  48. У тебе музикальний слух.
  49. Поруч з тобою я відчуваю себе героєм.
  50. Я не можу описати словами, яка ти важлива для мене.
  51. Ти – моє натхнення.
  52. Ми з тобою – споріднені душі.
  53. Твоя думка для мене на першому місці.
  54. Ти чарівна у своїх примхах.
  55. Ти – мій найкращий друг.
  56. Я вважаю, що таких, як ти, більше немає і ніколи не буде.
  57. Ти завжди підіймаєш мені настрій.
  58. Думки про тебе допомагають мені впоратися з будь-якими проблемами.
  59. Твоя інтуїція схожа на магію.
  60. Ми розуміємо один одного з пів слова.
  61. Завдяки тобі я знайшов впевненість у своїх силах.
  62. У тебе талант виступати на публіці.
  63. У тебе є все необхідне, щоб домогтися успіху.
  64. Ти схожа на принцесу з казки.
  65. Твоє самовдосконалення заслуговує на повагу.
  66. Ти зможеш все, якщо повіриш у себе.
  67. Ціную твою індивідуальність.
  68. Ти вмієш визнавати свою неправоту.
  69. У тебе незгасний інтерес до світу.
  70. Ти допомагаєш мені в усіх моїх починаннях.
  71. Мені подобається твоя любов до читання.
  72. Ти приголомшливо готуєш. Я навіть боюся набрати вагу від твоїх чудових страв.
  73. Хочу поїхати з тобою на край світу.
  74. Твоя краса зводить мене з розуму.
  75. У тебе незвичайний колір очей, що зачаровує мене.
  76. Твоє волосся, як шовк.
  77. Ти виглядаєш, як янгол.
  78. Ти досконала в моїх очах.
  79. Твоїй чарівності неможливо протистояти.
  80. Іноді ти поводишся як мила дитина.
  81. Ти – моя мрія, що збулася.
  82. Твої губи створені для поцілунків.
  83. Сьогодні ти прекрасна, як і завжди.
  84. Твій погляд зачаровує.
  85. З кожним днем ​​мене тягне до тебе все сильніше.
  86. Твоя фігура приголомшує уяву!
  87. Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав.
  88. Не можу відвести від тебе очей!
  89. Ти особлива і не схожа на інших.
  90. Твоя посмішка сниться мені щоночі.
  91. Хочу, щоб це побачення ніколи не закінчувалося.
  92. Ти дуже ніжна.
  93. Думаю про тебе кожну хвилину.
  94. Я готовий на все заради твого щастя.
  95. Ніколи не думав, що зможу так закохатися.
  96. Ти найкраща в світі.
  97. Я ще ніколи не був такий щасливий, як поруч із тобою.
  98. Для мене ти завжди будеш на першому місці.
  99. Я закохався у твій невимушений сміх.
  100. Ти приголомшлива жінка, і я готовий заради тебе на все.

У віршах

Здивуйте кохану, процитувавши вірш відомого класика. Вивчіть кілька рядків, які продемонструють ваші почуття та емоції. Дівчина обов'язково оцінить ваші старання. Якщо ж стосунки надихають вас на власну творчість, то не соромтеся. Підготуйте невеликий вірш і за романтичних обставин піднесіть обраниці вашу любов у вишуканій римі.

Автор: Ірина Чорнобривець