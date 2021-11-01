Чтобы не ударить в грязь лицом и поддержать любимую приятными словами, важно оттачивать навык легкого флирта и комплиментов. Каких-либо строгих правил не существует: каждый мужчина должен уметь ориентироваться в сложившейся ситуации и замечать достоинства своей партнерши.
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Однако, если красноречие – не ваша сильная сторона, то обратите внимание на подготовленные нами примеры комплиментов на все случаи жизни.
В прозе
- Твои глаза сияют ярче, чем солнце. Я готов любоваться ими всегда и везде!
- Когда я вижу твою улыбку, то мне кажется, что я сейчас растаю или взлечу на небеса.
- Рядом с тобой мне никогда не бывает скучно.
- Ты удивляешь меня все больше и больше с каждым днем. Я безумно счастлив проводить с тобой время.
- Твоей фигуре могут позавидовать даже супермодели.
- По тебе сразу видно, что ты любишь спорт и ведешь активный образ жизни. У тебя прекрасное гибкое тело!
- Иногда, когда я любуюсь тобой, то забываю про все на свете. В такие моменты я выгляжу отстраненным, не злись на меня, пожалуйста.
- Ты – самый яркий пример того, что красота – это могущественная сила.
- Твои глаза и улыбка излучают тепло, и мне так приятно находиться рядышком с тобой.
- Твоя улыбка может сделать любой день лучше. Я постараюсь сделать все, чтобы ты улыбалась чаще.
- Твой стиль в одежде очень элегантный и продуманный. Ты действительно умеешь подчеркнуть свою красоту и индивидуальность.
- Сегодня ты особенно обворожительна и соблазнительна в этом платье.
- Твой запах сводит меня с ума!
- Когда я впервые услышал твой смех, то был по-настоящему очарован. Готов слушать его вечно.
- Ты – самый важный человек в моей жизни.
- У тебя есть уникальный дар слушать и слышать собеседника.
- Ты – одна из самых интересных людей в моем окружении, с тобой время летит незаметно.
- Твоя доброта покорила мое сердце.
- Я удивляюсь, как ты постоянно генерируешь такие оригинальные и увлекательные идеи.
- Ты талантлива во всем, чем занимаешься.
- Твой голос похож на чарующую мелодию и мне очень нравится его слушать.
- Ты всегда выходишь на связь как раз тогда, когда я думаю о тебе.
- Я считаю тебя сильной личностью, которая всегда найдет выход из любой ситуации. Но я никогда не оставлю тебя наедине со своими проблемами.
- Жаль, что мы не познакомились раньше. Слишком много времени упущено!
- Я хотел бы всегда держать тебя в своих объятьях.
- Любая девушка может взять с тебя пример.
- Ты всегда умеешь успокоить и поддержать меня.
- Даже твои капризы вызывают у меня умиление.
- Прогулка с тобой для меня лучше, чем самые увлекательные приключения с кем-то другим.
- Рядом с тобой я становлюсь самим собой.
- Ты даришь мне уют и тепло.
- Я каждый день благодарю судьбу за встречу с тобой.
- Ты отлично меня знаешь и устраиваешь мне самые лучшие сюрпризы.
- Даже если мы рядом целые сутки – мне этого мало.
- Иногда мне кажется, что ты читаешь мои мысли и лучше всех понимаешь мои чувства.
- Для меня радость – просто быть с тобой.
- Ты невероятно интересная собеседница.
- Всегда оставайся собой, ведь ты удивительная девушка.
- Ты не боишься действовать.
- Честность и открытость – одни из лучших качеств в тебе.
- Ты очень забавная и остроумная.
- Твой магнетизм очаровывает.
- Я тобой полностью покорен.
- С первых минут знакомства ты расположила меня к себе.
- В тебе прекрасно абсолютно все.
- Ты вдохновляешь меня стать лучше.
- Спасибо за то, что ты есть в моей жизни.
- У тебя музыкальный слух.
- Рядом с тобой я чувствую себя героем.
- Я не могу описать словами, как ты важна для меня.
- Ты – мое вдохновение.
- Мы с тобой – родственные души.
- Твое мнение для меня на первом месте.
- Ты очаровательна в своих причудах.
- Ты – мой лучший друг.
- Я считаю, что таких, как ты, больше нет и никогда не будет.
- Ты всегда поднимаешь мне настроение.
- Мысли о тебе помогают мне справиться с любыми проблемами.
- Твоя интуиция похожа на магию.
- Мы понимаем друг друга с полуслова.
- Благодаря тебе я обрел уверенность в своих силах.
- У тебя талант выступать на публике.
- У тебя есть все необходимое, чтобы добиться успеха.
- Ты похожа на принцессу из сказки.
- Твое самосовершенствование заслуживает уважения.
- Ты сможешь все, если поверишь в себя.
- Ценю твою индивидуальность.
- Ты умеешь признавать свою неправоту.
- У тебя неугасающий интерес к миру.
- Ты помогаешь мне во всех моих начинаниях.
- Мне нравится твоя любовь к чтению.
- Ты потрясающе готовишь. Я даже боюсь поправиться от твоих чудесных блюд.
- Хочу рвануть с тобой на край света.
- Твоя красота сводит меня с ума.
- У тебя необычный, завораживающий цвет глаз.
- Твои волосы как шелк.
- Ты выглядишь как ангел.
- Ты совершенна в моих глазах.
- Твоему обаянию невозможно противостоять.
- Иногда ты ведешь себя как милый ребенок.
- Ты – моя сбывшаяся мечта.
- Твои губы созданы для поцелуев.
- Сегодня ты прекрасна, как и всегда.
- Твой взгляд околдовывает.
- С каждым днем меня тянет к тебе все сильнее.
- Твоя фигура потрясает воображение!
- Ты самая красивая девушка из всех, кого я встречал.
- Не могу отвести от тебя глаз!
- Ты особенная и не похожа на остальных.
- Твоя улыбка снится мне каждую ночь.
- Хочу, чтобы это свидание никогда не заканчивалось.
- Ты очень нежная.
- Думаю о тебе каждую минуту.
- Я готов на все ради твоего счастья.
- Никогда не думал, что смогу так влюбиться.
- Ты лучше всех на свете.
- Я еще никогда не был так счастлив, как рядом с тобой.
- Для меня ты всегда будешь на первом месте.
- Я влюбился в твой непринужденный смех.
- Ты потрясающая женщина, и я готов ради тебя на все.
В стихах
Удивите возлюбленную, процитировав стих известного классика. Выучите несколько строк, которые будут отражать ваши чувства и эмоции. Девушка обязательно оценит ваши старания и будет благосклонной. Если же отношения вдохновляют вас на собственное творчество, то не стесняйтесь. Подготовьте небольшой стих и в романтической обстановке преподнесите избраннице вашу любовь в изысканной рифме.