Щоб вразити кохану приємними словами, важливо відточувати навички легкого флірту і компліментів. Якихось суворих правил не існує: кожен чоловік повинен вміти орієнтуватися в ситуації, що склалася, і помічати особливості своєї партнерки.

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Однак, якщо красномовство – не ваша сильна сторона, то зверніть увагу на підготовлені нами приклади компліментів на всі випадки життя.

У прозі

Твої очі сяють яскравіше, ніж сонце. Я готовий милуватися ними завжди та всюди! Коли я бачу твою посмішку, то мені здається, що я зараз розтану або полечу на небеса. Поруч із тобою мені ніколи не буває нудно. Ти дивуєш мене все більше і більше з кожним днем. Я шалено щасливий проводити з тобою час. Твоїй фігурі можуть позаздрити навіть супермоделі. Відразу видно, що ти любиш спорт і ведеш активний спосіб життя. У тебе прекрасне гнучке тіло! Іноді, коли я милуюся тобою, то забуваю про все на світі. У такі моменти я виглядаю відстороненим, не гнівайся на мене, будь ласка. Ти – найяскравіший приклад того, що краса – це могутня сила. Твої очі та посмішка випромінюють тепло, і мені так приємно знаходитися поряд із тобою. Твоя посмішка може зробити будь-який день кращим. Я постараюся зробити все, щоб ти посміхалася частіше. Твій стиль в одязі дуже елегантний і продуманий. Ти дійсно вмієш підкреслити свою красу та індивідуальність. Сьогодні ти особливо чарівна і спокуслива в цій сукні. Твій запах зводить мене з розуму! Коли я вперше почув твій сміх, то був по-справжньому зачарований. Готовий слухати його вічно. Ти – найважливіша людина в моєму житті. У тебе є унікальний дар слухати та чути співрозмовника. Ти є одною з найцікавіших людей в моєму оточенні, з тобою час летить непомітно. Твоя доброта підкорила моє серце. Я дивуюся, як ти постійно генеруєш такі оригінальні та захоплюючі ідеї. Ти талановита в усьому, чим займаєшся. Твій голос схожий на чарівну мелодію, і мені дуже подобається його слухати. Ти завжди виходиш на зв'язок тоді, коли я думаю про тебе. Я вважаю тебе сильною особистістю, яка завжди знайде вихід з будь-якої ситуації. Але я ніколи не залишу тебе наодинці з твоїми проблемами. Шкода, що ми не познайомилися раніше. Занадто багато часу згаяно! Я хотів би завжди тримати тебе у своїх обіймах. Будь-яка дівчина може взяти з тебе приклад. Ти завжди вмієш заспокоїти та підтримати мене. Навіть твої капризи викликають у мене розчулення. Прогулянка з тобою для мене краща, ніж самі захоплюючі пригоди з кимось іншим. Поруч з тобою я стаю самим собою. Ти даруєш мені затишок і тепло. Я кожен день дякую долі за зустріч з тобою. Ти відмінно мене знаєш і влаштовуєш мені найкращі сюрпризи. Навіть якщо ми поруч цілу добу – мені цього мало. Іноді мені здається, що ти читаєш мої думки та краще за всіх розумієш мої почуття. Для мене радість – просто бути з тобою. Ти неймовірно цікава співрозмовниця. Завжди залишайся собою, адже ти дивовижна дівчина. Ти не боїшся діяти. Чесність і відкритість – одні з кращих якостей в тобі. Ти дуже кумедна і дотепна. Твій магнетизм зачаровує. Я тобою повністю підкорений. З перших хвилин знайомства ти зачарувала мене собою. У тобі прекрасне абсолютно все. Ти надихаєш мене ставати кращим. Спасибі за те, що ти є в моєму житті. У тебе музикальний слух. Поруч з тобою я відчуваю себе героєм. Я не можу описати словами, яка ти важлива для мене. Ти – моє натхнення. Ми з тобою – споріднені душі. Твоя думка для мене на першому місці. Ти чарівна у своїх примхах. Ти – мій найкращий друг. Я вважаю, що таких, як ти, більше немає і ніколи не буде. Ти завжди підіймаєш мені настрій. Думки про тебе допомагають мені впоратися з будь-якими проблемами. Твоя інтуїція схожа на магію. Ми розуміємо один одного з пів слова. Завдяки тобі я знайшов впевненість у своїх силах. У тебе талант виступати на публіці. У тебе є все необхідне, щоб домогтися успіху. Ти схожа на принцесу з казки. Твоє самовдосконалення заслуговує на повагу. Ти зможеш все, якщо повіриш у себе. Ціную твою індивідуальність. Ти вмієш визнавати свою неправоту. У тебе незгасний інтерес до світу. Ти допомагаєш мені в усіх моїх починаннях. Мені подобається твоя любов до читання. Ти приголомшливо готуєш. Я навіть боюся набрати вагу від твоїх чудових страв. Хочу поїхати з тобою на край світу. Твоя краса зводить мене з розуму. У тебе незвичайний колір очей, що зачаровує мене. Твоє волосся, як шовк. Ти виглядаєш, як янгол. Ти досконала в моїх очах. Твоїй чарівності неможливо протистояти. Іноді ти поводишся як мила дитина. Ти – моя мрія, що збулася. Твої губи створені для поцілунків. Сьогодні ти прекрасна, як і завжди. Твій погляд зачаровує. З кожним днем ​​мене тягне до тебе все сильніше. Твоя фігура приголомшує уяву! Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав. Не можу відвести від тебе очей! Ти особлива і не схожа на інших. Твоя посмішка сниться мені щоночі. Хочу, щоб це побачення ніколи не закінчувалося. Ти дуже ніжна. Думаю про тебе кожну хвилину. Я готовий на все заради твого щастя. Ніколи не думав, що зможу так закохатися. Ти найкраща в світі. Я ще ніколи не був такий щасливий, як поруч із тобою. Для мене ти завжди будеш на першому місці. Я закохався у твій невимушений сміх. Ти приголомшлива жінка, і я готовий заради тебе на все.

У віршах

Здивуйте кохану, процитувавши вірш відомого класика. Вивчіть кілька рядків, які продемонструють ваші почуття та емоції. Дівчина обов'язково оцінить ваші старання. Якщо ж стосунки надихають вас на власну творчість, то не соромтеся. Підготуйте невеликий вірш і за романтичних обставин піднесіть обраниці вашу любов у вишуканій римі.