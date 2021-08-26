Якщо ти визначиш, з якими з фінансових особистостей себе ідентифікуєш, ти зможеш зрозуміти, як правильніше керувати власними грішми. Тож гайда разом з Men 24 перевіряти себе!

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1. Компульсивний зберігач

Це одна з п'яти можливих фінансових особистостей. У цьому випадку мова йде про тих людей, які мають звичку економити якомога більше грошей, навіть якщо це може бути зайвим.



Компульсивні зберігачі постійно заощаджують гроші / Фото Unsplash

Наприклад, ти можеш запропонувати такій людині піти в кіно або в кафе, і вона швидше за все скаже "ні", тому що не хоче витрачати. У багатьох випадках це навіть не план заощаджень з конкретною метою або на певний час. Це просто установка, яка обмежує.

Компульсивний зберігач не витрачатиме гроші навіть у тих випадках, коли витрати невеликі або необхідні. Перевага цієї особистості в тому, що такі люди мають фінансову стабільність, якій можна лиш позаздрити. Але тут потрібно розуміти, що баланс – найкращий варіант. У такому випадку ти можеш і насолоджуватися заробленими грішми, і залишати щось на майбутні витрати.

2. Компульсивний марнотрат

На відміну від зберігача, він має погану звичку витрачати усі свої гроші на предмети та послуги, які йому не потрібні і які він навіть не може собі дозволити. Такі люди жертвують своєю фінансовою стабільністю. А ще вони схильні легко влазити у борги та ризикувати.

Щоб перестати бути компульсивним марнотратом, важливо визначити, чи задовольняє кожна покупка тебе. Якщо ж ні, то варто навчитися відкладати витрати на "завтра" або просто "переспати" з думкою про покупку. Це дозволить непогано заощадити у перспективі.



Компульсивні марнотрати часто витрачають гроші на те, що їм не потрібно / Фото Unsplash

3. Генератор нав'язливих грошей

У цьому профілі представлені люди, які вважають, що гроші – єдине, що важливо у житті. Генератори нав'язливих грошей можуть жертвувати своїми особистими інтересами, своїми сім'ями або друзями, щоб заробити усе більше й більше грошей.

Але ми ж то пам'ятаємо про те, що всіх грошей не заробиш.

4. Байдужий до грошей

Ці люди не вважають, що гроші повинні бути пріоритетом, але коли вони доходять до крайності, це не нормально. Це тому, що, наприклад, байдужий до грошей не має плану заощаджень або не турбується про те, як він керує своїми фінансами. Він просто не вважає, що це важливо.

Зворотною стороною є те, що рано чи пізно відсутність грошей може стати на заваді такому типу особистості.

5. Заощадливий марнотрат

Цей тип особистостей надзвичайно популярний серед наших земляків. Ти, наприклад, цілий рік збираєш гроші на подорож і потім витрачаєш усе до останньої копієчки. Такий формат стосунків з фінансами теж має свої суттєві недоліки, адже у тебе знову залишається "0" на рахунку. Тож потрібно знову й знову повторювати один і той же сценарій: збираємо довго – витрачаємо миттєво – збираємо довго – витрачаємо миттєво.



Заощадливі марнотрати довго збирають гроші і швидко їх витрачають / Фото Unsplash

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Незалежно від твоєї фінансової особистості (або навіть якщо у тебе є кілька рис характеру), ми рекомендуємо знайти баланс. Це дозволить не лише заощаджувати гроші, а й розумно керувати ними й отримувати задоволення від життя та вільного часу. У тебе все вийде!